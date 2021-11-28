تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/فيه-سم-قاتل-تحذير-من-طريقة-طهي-طعام-يأكله-المصريون-كل-يوم-1053372220.html
فيه سم قاتل... تحذير من طريقة طهو طعام يأكله المصريون كل يوم
فيه سم قاتل... تحذير من طريقة طهو طعام يأكله المصريون كل يوم
حذر أطباء من وجبة "الطعمية" التي يعتمد عليها غالبية الشعب المصري في وجبة الفطور، مشيرا إلى أن طهو الطعمية في الزيت المعاد تسخينه يجعل منها "سما قاتلا". 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T19:38+0000
2021-11-28T19:53+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1049044420_0:266:3169:2048_1920x0_80_0_0_f83b09a5e7afd58c8dd923d1c1f5e2f1.jpg
وقال رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية في مصر، الدكتور مجدي نزيه، إن هناك أضرار كثيرة لاستخدام زيت المقلاة أكثر من مرة.ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن نزيه تأكيده أن "تكرار استخدام الزيت فى عملية القلي أو تعرضه المستمر للحرارة في غياب المادة الغذائية، تأكسد الزيت ويتم تحويل المادة الدهنية إلى مركبات كيميائية معقدة".وأكد رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية أن "الدراسات تؤكد أن كثرة استخدام الزيت في القلي تسبب أورام سرطانية لبعض الفئات التي لديها استعداد".ونصح نزيه، بما قال إنها طريقة صحيحة وعلمية لاستخدام الزيت، بأن "يوضع الزيت النظيف فى الإناء أو الوعاء المستخدم للقلي ووضع المادة الغذائية في الزيت وتغطيتها مباشرة لتقليل عملية الأكسدة واتحادها مع أكسجين الهواء، وعند اكتمال التسوية ترفع المادة الغذائية ووضع ما يليها مباشرة، لأن ترك الزيت على النار بدون احتوائه على مادة غذائية يسبب تغير في تركيبه ويكون مادة ضارة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1049044420_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_65e342837f406f41ad150f2bfa5392d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

فيه سم قاتل... تحذير من طريقة طهو طعام يأكله المصريون كل يوم

19:38 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 19:53 GMT 28.11.2021)
© AP Photo / Amr Nabilموظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
حذر أطباء من وجبة "الطعمية" التي يعتمد عليها غالبية الشعب المصري في وجبة الفطور، مشيرا إلى أن طهو الطعمية في الزيت المعاد تسخينه يجعل منها "سما قاتلا".
وقال رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية في مصر، الدكتور مجدي نزيه، إن هناك أضرار كثيرة لاستخدام زيت المقلاة أكثر من مرة.
ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن نزيه تأكيده أن "تكرار استخدام الزيت فى عملية القلي أو تعرضه المستمر للحرارة في غياب المادة الغذائية، تأكسد الزيت ويتم تحويل المادة الدهنية إلى مركبات كيميائية معقدة".

وأوضح نزيه أن هذ المركب يسمى "إكريلاماين" و"بعد ذلك تتحول لمادة "إكرولين"، مشددا على أن هذا "المركب الذي يظهر باللون البني الغامق ويتركز على جدران إناء القلي وهذا يحدث سواء على المستوى التجاري أو المنزلي".

وأكد رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية أن "الدراسات تؤكد أن كثرة استخدام الزيت في القلي تسبب أورام سرطانية لبعض الفئات التي لديها استعداد".
ونصح نزيه، بما قال إنها طريقة صحيحة وعلمية لاستخدام الزيت، بأن "يوضع الزيت النظيف فى الإناء أو الوعاء المستخدم للقلي ووضع المادة الغذائية في الزيت وتغطيتها مباشرة لتقليل عملية الأكسدة واتحادها مع أكسجين الهواء، وعند اكتمال التسوية ترفع المادة الغذائية ووضع ما يليها مباشرة، لأن ترك الزيت على النار بدون احتوائه على مادة غذائية يسبب تغير في تركيبه ويكون مادة ضارة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:03 GMTمصر توافق على تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما ضد كورونا
20:59 GMTالبيئة المصرية تعلن انخفاض مستوى جودة الهواء
20:54 GMT"خطير جدا"... نتنياهو يرفض رفع الحراسة عن أسرته
20:52 GMTجنوب أفريقيا تستعيد 16 امرأة وطفلا من عوائل "داعش" شرقي سوريا
20:45 GMT"ليست المرة الأولى"... أحمد بدير ينفي خبر وفاته
20:28 GMTقناة: عشية استئناف محادثات فيينا... إسرائيل توجه طلبا للقوى الكبرى بشأن "النووي الإيراني"
20:25 GMTبريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لبحث تطورات "أوميكرون"
20:23 GMTرئيس أركان الجيش الجزائري يجري زيارة رسمية لمصر... صور
20:21 GMT انتخابات نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان في لبنان ما بين الديمقراطية والإلغاء
20:14 GMTألمانيا تدعو الكونغرس الأمريكي لعدم فرض عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"
20:10 GMTليبيا تقرر سحب ترشحها لمجلس الأمن الأفريقي لصالح المغرب
20:01 GMTعطل يصيب تطبيق وموقع "تلغرام" في مصر
19:55 GMTرئيس جنوب أفريقيا: نعلم المزيد عن متحور "أوميكرون" خلال أيام
19:51 GMTالسعودية تكشف عن اشتراطات حصول المصريين على تأشيرات العمرة
19:48 GMT مخلوق هائل يظهر في الظلام فقط... عندما التقى غواصون بـ"الرعب الخالد" لأول مرة... صور وفيديو
19:38 GMTفيه سم قاتل... تحذير من طريقة طهو طعام يأكله المصريون كل يوم
19:33 GMTتشيلسي المتصدر يكتفي بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد
19:12 GMTالصحة العالمية تصدر توضيحا بخصوص المتحور "أوميكرون"
19:07 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منصات لإطلاق صواريخ بالستية مرتبطة بمطار صنعاء
19:04 GMTفرنسا: ما تقوله لندن في الغرف المغلقة غير ما تقوله في العلن بشأن أزمة المهاجرين