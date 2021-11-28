فيه سم قاتل... تحذير من طريقة طهو طعام يأكله المصريون كل يوم

وقال رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية في مصر، الدكتور مجدي نزيه، إن هناك أضرار كثيرة لاستخدام زيت المقلاة أكثر من مرة.ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن نزيه تأكيده أن "تكرار استخدام الزيت فى عملية القلي أو تعرضه المستمر للحرارة في غياب المادة الغذائية، تأكسد الزيت ويتم تحويل المادة الدهنية إلى مركبات كيميائية معقدة".وأكد رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية أن "الدراسات تؤكد أن كثرة استخدام الزيت في القلي تسبب أورام سرطانية لبعض الفئات التي لديها استعداد".ونصح نزيه، بما قال إنها طريقة صحيحة وعلمية لاستخدام الزيت، بأن "يوضع الزيت النظيف فى الإناء أو الوعاء المستخدم للقلي ووضع المادة الغذائية في الزيت وتغطيتها مباشرة لتقليل عملية الأكسدة واتحادها مع أكسجين الهواء، وعند اكتمال التسوية ترفع المادة الغذائية ووضع ما يليها مباشرة، لأن ترك الزيت على النار بدون احتوائه على مادة غذائية يسبب تغير في تركيبه ويكون مادة ضارة".
حذر أطباء من وجبة "الطعمية" التي يعتمد عليها غالبية الشعب المصري في وجبة الفطور، مشيرا إلى أن طهو الطعمية في الزيت المعاد تسخينه يجعل منها "سما قاتلا".
وقال رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية في مصر، الدكتور مجدي نزيه، إن هناك أضرار كثيرة لاستخدام زيت المقلاة أكثر من مرة.
ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن نزيه تأكيده أن "تكرار استخدام الزيت فى عملية القلي أو تعرضه المستمر للحرارة في غياب المادة الغذائية، تأكسد الزيت ويتم تحويل المادة الدهنية إلى مركبات كيميائية معقدة".
وأوضح نزيه أن هذ المركب يسمى "إكريلاماين" و"بعد ذلك تتحول لمادة "إكرولين"، مشددا على أن هذا "المركب الذي يظهر باللون البني الغامق ويتركز على جدران إناء القلي وهذا يحدث سواء على المستوى التجاري أو المنزلي".
وأكد رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية أن "الدراسات تؤكد أن كثرة استخدام الزيت في القلي تسبب أورام سرطانية لبعض الفئات التي لديها استعداد".
ونصح نزيه، بما قال إنها طريقة صحيحة وعلمية لاستخدام الزيت، بأن "يوضع الزيت النظيف فى الإناء أو الوعاء المستخدم للقلي ووضع المادة الغذائية في الزيت وتغطيتها مباشرة لتقليل عملية الأكسدة واتحادها مع أكسجين الهواء، وعند اكتمال التسوية ترفع المادة الغذائية ووضع ما يليها مباشرة، لأن ترك الزيت على النار بدون احتوائه على مادة غذائية يسبب تغير في تركيبه ويكون مادة ضارة".