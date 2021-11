https://arabic.sputniknews.com/20211128/كتاب-يكشف-هوية-عضو-الأسرة-المالكة-صاحب-السؤال-الذي-صدم-الأمير-هاري-وميغان-ماركل-1053351644.html

كتاب يكشف هوية عضو الأسرة المالكة صاحب السؤال الذي ‏صدم الأمير هاري وميغان ماركل

كتاب يكشف هوية عضو الأسرة المالكة صاحب السؤال الذي ‏صدم الأمير هاري وميغان ماركل

كشف كتاب جديد عن هوية عضو الأسرة المالكة البريطانية الذي سأل عن درجة لون بشرة نجل الأمير هاري، ‏وكان من أسباب تخليهما عن صفتهما الملكية ومغادرة بريطانيا.‏ 28.11.2021, سبوتنيك عربي

ونقل كتاب "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan” للمؤلف كريستوفر أندرسون، عن مصدر يتمتع بمكانة جيدة أن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، هو من سأل عن لون بشرة "آرتشي" نجل الأمير هاري، بحسب موقع "بيج سكس" البريطاني.وأفاد المصدر أنه، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، والذي تزامن مع الإعلان رسميا عن خطوبة الأمير هاري وميغان ماركل، أن الأمير تشارلز سأل زوجته كاميلا باركر: "أتساءل كيف سيبدون أطفالهما؟"وأضاف المصدر المطلع أن كاميلا "فوجئت إلى حد ما" بسؤال زوجها، وأجابته: "حسنا، سيكونون رائعين للغاية، أنا متأكدة من هذا".بعدها سأل تشارلز زوجته وهو يخفض صوته: "أعني، ما توقعاتك بشأن بشرة أطفالهما؟"، بحسب الكتاب.لكن يشير مؤلف الكتاب، كريستوفر أندرسون، إلى أنه ويشير أندرسون بإصبع الاتهام إلى مجموعة من مستشاري القصر الرفيعي المستوى المعروفين باسم "رجال يرتدون الرمادي".من ناحيته، نفى متحدث باسم الأمير تشارلز ما ورد في الكتاب الجديد، وأكد "هذا خيال ولا يستحق المزيد من التعليق".وأشار موقع "بيج سكس" إلى أن المتحدث باسم الأمير هاري وميغان ماركل لم يردا على طلبات التعليق بشأن ما جاء في الكتاب.وكانت ميغان ماركل والأمير هاري كشفا للإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، في أول مقابلة تلفزيونية لهما بعد خروجهما من العائلة المالكة البريطانية أنه "كانت هناك مخاوف من بعض الأعضاء الملكيين بشأن درجة سواد لون بشرة نجلهما"، وذلك لكون أن ماركل ثنائية العرق.وأكدت ميغان ماركل في المقابلة التي أذيعت، في شهر مارس/ آذار الماضي، أنها صدمت من سؤال العضو الملكي بشأن لون بشرة نجلها، وكان دافعا لها وزوجها لمغادرة العائلة المالكة.من ناحيته، قال الأمير هاري في المقابلة ذاتها، إنه أجرى محادثة مع الشخص الذي طرح السؤال بشأن لون بشرة نجله، وأكد أنه "لن يشارك تفاصيلها أبدا، ولكن كان الأمر محرجا وقت طرحه وكان في حالة صدمة.

