كوريا الجنوبية تطلب مساعدة عاجلة من دولتين عربيتين بعد إجراء صيني

موسكو- سبوتنيك. وطالب رئيس مجلس النواب الكوري من المسؤولين العربيين المساعدة في الحصول على محلول اليوريا في ظل الأزمة التي تواجه بلاده في استيراد هذا المكون.جاء ذلك في لقاء جمعهم على هامش الدورة 143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في مدريد، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية والتي قالت إن عمان والبحرين أظهرتا اهتماما تجاه الطلب.اعتمدت كوريا الجنوبية بشكل شبه حصري على واردات محلول اليوريا من الصين، والتي أوقفت، أخيرا، تصدير السائل إلى الخارج. المادة الكيميائية تستخدم كحل للتحكم في انبعاثات لمركبات الديزل.فرضت الصين قيودا على تصدير محلول اليوريا وسط نقص إنتاج الفحم المحلي. اليوريا مصنوعة من الأمونيا، والتي بدورها تستخلص من الفحم أو الغاز الطبيعي.تشير التقديرات إلى أن نحو 4 ملايين سيارة ديزل في كوريا الجنوبية تحتاج إلى اليوريا لتعمل منها مليوني شاحنة بضائع.إذا لم تتلق الدولة المحلول الكيميائي، فقد تواجه نقصا كبيرا في تسليم البضائع، الأمر الذي قد تترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية غير مرغوبة.