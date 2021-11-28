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https://arabic.sputniknews.com/20211128/كوريا-الجنوبية-تطلب-مساعدة-عاجلة-من-دولتين-عربيتين-بعد-إجراء-صيني-1053358723.html
كوريا الجنوبية تطلب مساعدة عاجلة من دولتين عربيتين بعد إجراء صيني
كوريا الجنوبية تطلب مساعدة عاجلة من دولتين عربيتين بعد إجراء صيني
ناقش رئيس مجلس النواب الكوري الجنوبي، بارك بيونغ سيوغ، مع رئيس مجلس الشورى العماني، خالد بن هلال المعولي، ورئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل،... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T13:21+0000
2021-11-28T13:21+0000
كوريا الجنوبية
الصين
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موسكو- سبوتنيك. وطالب رئيس مجلس النواب الكوري من المسؤولين العربيين المساعدة في الحصول على محلول اليوريا في ظل الأزمة التي تواجه بلاده في استيراد هذا المكون.جاء ذلك في لقاء جمعهم على هامش الدورة 143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في مدريد، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية والتي قالت إن عمان والبحرين أظهرتا اهتماما تجاه الطلب.اعتمدت كوريا الجنوبية بشكل شبه حصري على واردات محلول اليوريا من الصين، والتي أوقفت، أخيرا، تصدير السائل إلى الخارج. المادة الكيميائية تستخدم كحل للتحكم في انبعاثات لمركبات الديزل.فرضت الصين قيودا على تصدير محلول اليوريا وسط نقص إنتاج الفحم المحلي. اليوريا مصنوعة من الأمونيا، والتي بدورها تستخلص من الفحم أو الغاز الطبيعي.تشير التقديرات إلى أن نحو 4 ملايين سيارة ديزل في كوريا الجنوبية تحتاج إلى اليوريا لتعمل منها مليوني شاحنة بضائع.إذا لم تتلق الدولة المحلول الكيميائي، فقد تواجه نقصا كبيرا في تسليم البضائع، الأمر الذي قد تترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية غير مرغوبة.
https://arabic.sputniknews.com/20211109/الصين-نجري-محادثات-مع-كوريا-الجنوبية-بشأن-نقص-محلول-اليوريا-المائي-1050667072.html
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كوريا الجنوبية, الصين

كوريا الجنوبية تطلب مساعدة عاجلة من دولتين عربيتين بعد إجراء صيني

13:21 GMT 28.11.2021
© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCYرئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يحلق بمقاتلة هجومية خفيفة طراز إف إيه 50
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يحلق بمقاتلة هجومية خفيفة طراز إف إيه 50 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCY
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ناقش رئيس مجلس النواب الكوري الجنوبي، بارك بيونغ سيوغ، مع رئيس مجلس الشورى العماني، خالد بن هلال المعولي، ورئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، مساعدة بلاده في حل أزمة خطيرة.
موسكو- سبوتنيك. وطالب رئيس مجلس النواب الكوري من المسؤولين العربيين المساعدة في الحصول على محلول اليوريا في ظل الأزمة التي تواجه بلاده في استيراد هذا المكون.
جاء ذلك في لقاء جمعهم على هامش الدورة 143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في مدريد، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية والتي قالت إن عمان والبحرين أظهرتا اهتماما تجاه الطلب.
اعتمدت كوريا الجنوبية بشكل شبه حصري على واردات محلول اليوريا من الصين، والتي أوقفت، أخيرا، تصدير السائل إلى الخارج. المادة الكيميائية تستخدم كحل للتحكم في انبعاثات لمركبات الديزل.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2021
الصين: نجري محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن نقص محلول اليوريا المائي
9 نوفمبر, 15:33 GMT
فرضت الصين قيودا على تصدير محلول اليوريا وسط نقص إنتاج الفحم المحلي. اليوريا مصنوعة من الأمونيا، والتي بدورها تستخلص من الفحم أو الغاز الطبيعي.
تشير التقديرات إلى أن نحو 4 ملايين سيارة ديزل في كوريا الجنوبية تحتاج إلى اليوريا لتعمل منها مليوني شاحنة بضائع.
إذا لم تتلق الدولة المحلول الكيميائي، فقد تواجه نقصا كبيرا في تسليم البضائع، الأمر الذي قد تترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية غير مرغوبة.
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