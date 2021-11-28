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https://arabic.sputniknews.com/20211128/للمرة-الثانية-سياسية-نيوزيلندية-تتوجه-للمستشفى-بدراجة-لولادة-طفلها-صور-1053343731.html
للمرة الثانية سياسية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجة لولادة طفلها.. صور
للمرة الثانية سياسية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجة لولادة طفلها.. صور
شهدت نيوزيلندا التي تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين، واقعة جديدة وغريبة بالنسبة للسياسيين حول العالم، كان طرفها برلمانية من حزب الخضر. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T04:43+0000
2021-11-28T04:43+0000
أخبار العالم العربي
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فقد فاجأت آلام المخاض البرلمانية، جولي آن جينتر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قامت إثرها بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.وبعد ساعات قالت جينتر على صفحتها على فيسبوك، "أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3.04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن جينتر- المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على فيسبوك عبارة، "أحب دراجتي"- قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها في منصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة حيث كانت لا تزال ترضعها.
https://arabic.sputniknews.com/20180819/وزيرة-دراجة-نيوزيلندا-حمل-مستشفى-1034731866.html
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أخبار العالم العربي

للمرة الثانية سياسية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجة لولادة طفلها.. صور

04:43 GMT 28.11.2021
© Photo / Facebook/ JulieAnneJenterوزيرة المرأة النيوزيلاندية آن جينتر
وزيرة المرأة النيوزيلاندية آن جينتر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Photo / Facebook/ JulieAnneJenter
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شهدت نيوزيلندا التي تشتهر بساستها المتواضعين والعمليين، واقعة جديدة وغريبة بالنسبة للسياسيين حول العالم، كان طرفها برلمانية من حزب الخضر.
فقد فاجأت آلام المخاض البرلمانية، جولي آن جينتر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قامت إثرها بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.
وبعد ساعات قالت جينتر على صفحتها على فيسبوك، "أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3.04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".
وأضافت جينتر، "لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى - على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق، وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد عشر دقائق".
وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن جينتر- المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل والتي يتضمن ملفها الشخصي على فيسبوك عبارة، "أحب دراجتي"- قد ذهبت أيضا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.
طفل رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
شاهد.. الولادة الأولى للسياسية النيوزيلندية باستخدام الدراجة
19 أغسطس 2018, 12:31 GMT
وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها في منصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة حيث كانت لا تزال ترضعها.
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