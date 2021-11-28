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https://arabic.sputniknews.com/20211128/لهذا-السبب-الرئيس-التشيكي-يحضر-حفل-تنصيب-رئيس-الوزراء-في-حجرة-زجاجية-1053357107.html
لهذا السبب... الرئيس التشيكي يحضر حفل تنصيب رئيس الوزراء في "حجرة زجاجية"
لهذا السبب... الرئيس التشيكي يحضر حفل تنصيب رئيس الوزراء في "حجرة زجاجية"
حضر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان حفل تنصيب زعيم تحالف يمين الوسط بيتر فيالا رئيسا للوزراء، اليوم الأحد، من داخل حجرة زجاجية بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:52+0000
2021-11-28T12:52+0000
تشيكوسلوفاكيا
الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان
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وحسب "رويترز"، كان زيمان قد عين فيالا، الذي يقود كتلة من خمسة أحزاب معارضة من الوسط ويمين الوسط فازت في الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول، رئيسا للحكومة الجديدة.وقد أجرى الرئيس زيمان مراسم الافتتاح من حجرة زجاجية، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.وأصيب زيمان، الذي جاء على كرسي متحرك برفقة مسعف يرتدي معدات واقية كاملة، بالفيروس بعد ستة أسابيع من الإقامة في المستشفى بسبب مرض غير ذي صلة.وقال فيالا في مؤتمر صحفي: "الحكومة الجديدة أمامها وقت معقد للغاية وتحديات كثيرة... أريدها أن تكون حكومة تغيير للمستقبل"، متوقعا تشكيل حكومته في منتصف الأسبوع.كما دعا رئيس الوزراء الجديد الناس إلى التطعيم ضد كورونا، وأشاد بالطاقم الطبي لأن الحالات في ارتفاع.ويتم تلقيح 58.5% فقط من التشيك ضد فيروس كورونا، هذا بالمقارنة مع متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 65.8%، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.وشددت الحكومة المنتهية ولايتها إجراءاتها، يوم الخميس، بما في ذلك حظر أسواق عيد الميلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211111/الرئيس-التشيكي-يقبل-استقالة-حكومة-رئيس-الوزراء-1050681567.html
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تشيكوسلوفاكيا, الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان

لهذا السبب... الرئيس التشيكي يحضر حفل تنصيب رئيس الوزراء في "حجرة زجاجية"

12:52 GMT 28.11.2021
© REUTERS / David W Cernyالرئيس التشيكي، ميلوش زيمان
الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / David W Cerny
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حضر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان حفل تنصيب زعيم تحالف يمين الوسط بيتر فيالا رئيسا للوزراء، اليوم الأحد، من داخل حجرة زجاجية بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وحسب "رويترز"، كان زيمان قد عين فيالا، الذي يقود كتلة من خمسة أحزاب معارضة من الوسط ويمين الوسط فازت في الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول، رئيسا للحكومة الجديدة.
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وقد أجرى الرئيس زيمان مراسم الافتتاح من حجرة زجاجية، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وأصيب زيمان، الذي جاء على كرسي متحرك برفقة مسعف يرتدي معدات واقية كاملة، بالفيروس بعد ستة أسابيع من الإقامة في المستشفى بسبب مرض غير ذي صلة.
وقال فيالا في مؤتمر صحفي: "الحكومة الجديدة أمامها وقت معقد للغاية وتحديات كثيرة... أريدها أن تكون حكومة تغيير للمستقبل"، متوقعا تشكيل حكومته في منتصف الأسبوع.
كما دعا رئيس الوزراء الجديد الناس إلى التطعيم ضد كورونا، وأشاد بالطاقم الطبي لأن الحالات في ارتفاع.
ويتم تلقيح 58.5% فقط من التشيك ضد فيروس كورونا، هذا بالمقارنة مع متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 65.8%، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وشددت الحكومة المنتهية ولايتها إجراءاتها، يوم الخميس، بما في ذلك حظر أسواق عيد الميلاد.
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