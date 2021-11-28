ليبيا تقرر سحب ترشحها لمجلس الأمن الأفريقي لصالح المغرب

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وقالت الخارجية المغربية في بيان إنه "في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة، أخبرت السيدة نجلاء المنقوش نظيرها المغربي أن دولة ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية".وأضاف البيان أن ليبيا قررت دعم الترشح المغربي لهذه الولاية، وأنه سيتم إبلاغ هذا القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.ومجلس السلم والأمن الأفريقي هو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد، ويتكون من 15 دولة، يتم انتخاب 10 منها لمدة عامين، و5 دول لمدة 3 أعوام.
وقالت الخارجية المغربية في بيان إنه "في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة، أخبرت السيدة نجلاء المنقوش نظيرها المغربي أن دولة ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية".
وأضاف البيان أن ليبيا قررت دعم الترشح المغربي لهذه الولاية، وأنه سيتم إبلاغ هذا القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ومجلس السلم والأمن الأفريقي هو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد، ويتكون من 15 دولة، يتم انتخاب 10 منها لمدة عامين، و5 دول لمدة 3 أعوام.