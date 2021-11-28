https://arabic.sputniknews.com/20211128/ما-العوامل-التي-تتوقف-عليها-طبيعة-العلاقات-الفرنسية-الجزائرية-في-الفترة-المقبلة؟-1053357416.html

ما العوامل التي تتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية في الفترة المقبلة؟

ما العوامل التي تتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية في الفترة المقبلة؟

في خضم تصريحات تدفع باتجاه إنهاء الأزمة بين البلدين، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة "يجب أن تعود إلى طبيعتها"، لكن... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T12:46+0000

2021-11-28T12:46+0000

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ما هي العوامل التي يتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية الفترة المقبلة ؟ ما هي العوامل التي يتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية الفترة المقبلة ؟

وأضاف تبون أن الجزائر "أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح" فرنسا، مبديًا في الوقت نفسه استعداده للتعامل التجاري والحفاظ على مصالح الطرفين.وقال: "نحن متفقون أن نتعامل معا من أجل عدم عرقلة مصالح كل طرف، ولكن لن نقبل أن يُفرض علينا أي شيء".وأضاف أن " مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية مرهون بنتائج الانتخابات الفرنسية، معتبرا أنه من الوارد إذا فاز الرئيس فإنه سيراجع الأخطاء التي وقع فيها ويصحح مساراته تجاه الجزائر، أما السيناريو الأكثر رعباً وتراجيديا إذا أتى المترشح الفرنسي المستشار آمون الذي يتبنى خطاباً شعبوياً عنصرياً ومتطرفاً، ومن المتوقع أن العلاقة بين البلدين ستتجه نحو التراجع وستضرر في كثير من القطاعات وحينها سيكون للجزائر خيارات أخرى".وأكد إن "فرنسا في حاجة لعلاقاتها مع الجزائر، كما أن هناك حاجة اقتصادية على مستوى الطاقة وهناك حاجة سياسية وثقافية مهمة جداً للفرنكوفونية الفرنسية"، بحسب قوله.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: نوران عطا الله

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