تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/ما-العوامل-التي-تتوقف-عليها-طبيعة-العلاقات-الفرنسية-الجزائرية-في-الفترة-المقبلة؟-1053357416.html
ما العوامل التي تتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية في الفترة المقبلة؟
ما العوامل التي تتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية في الفترة المقبلة؟
في خضم تصريحات تدفع باتجاه إنهاء الأزمة بين البلدين، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة "يجب أن تعود إلى طبيعتها"، لكن... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:46+0000
2021-11-28T12:46+0000
راديو
فرنسا
الجزائر
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053357044_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_2c5c5abb5df99ce4ea8d92f90a578e91.png
ما هي العوامل التي يتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية الفترة المقبلة ؟
ما هي العوامل التي يتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية الفترة المقبلة ؟
وأضاف تبون أن الجزائر "أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح" فرنسا، مبديًا في الوقت نفسه استعداده للتعامل التجاري والحفاظ على مصالح الطرفين.وقال: "نحن متفقون أن نتعامل معا من أجل عدم عرقلة مصالح كل طرف، ولكن لن نقبل أن يُفرض علينا أي شيء".وأضاف أن " مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية مرهون بنتائج الانتخابات الفرنسية، معتبرا أنه من الوارد إذا فاز الرئيس فإنه سيراجع الأخطاء التي وقع فيها ويصحح مساراته تجاه الجزائر، أما السيناريو الأكثر رعباً وتراجيديا إذا أتى المترشح الفرنسي المستشار آمون الذي يتبنى خطاباً شعبوياً عنصرياً ومتطرفاً، ومن المتوقع أن العلاقة بين البلدين ستتجه نحو التراجع وستضرر في كثير من القطاعات وحينها سيكون للجزائر خيارات أخرى".وأكد إن "فرنسا في حاجة لعلاقاتها مع الجزائر، كما أن هناك حاجة اقتصادية على مستوى الطاقة وهناك حاجة سياسية وثقافية مهمة جداً للفرنكوفونية الفرنسية"، بحسب قوله.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: نوران عطا الله
فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053357044_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_2a7c9748dba5e93047d7cc2f25e60da7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, فرنسا, الجزائر, بوضوح, аудио

ما العوامل التي تتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية في الفترة المقبلة؟

12:46 GMT 28.11.2021
ما هي العوامل التي يتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية الفترة المقبلة ؟
تابعنا عبر
في خضم تصريحات تدفع باتجاه إنهاء الأزمة بين البلدين، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة "يجب أن تعود إلى طبيعتها"، لكن شرط التعامل على أساس "الند للند" بين البلدين، وفق ما جاء في حوار مع الصحف المحلية بثه التلفزيون الحكومي.
وأضاف تبون أن الجزائر "أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح" فرنسا، مبديًا في الوقت نفسه استعداده للتعامل التجاري والحفاظ على مصالح الطرفين.
وقال: "نحن متفقون أن نتعامل معا من أجل عدم عرقلة مصالح كل طرف، ولكن لن نقبل أن يُفرض علينا أي شيء".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي الجزائري علي ربييج: الرئيس الجزائري كان يشير في حديثه وتصريحاته أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا يجب أن تكون مبنية على الاحترام والندية والخروج من فكرة التبعية التي تريد فرنسا أن تفرضها على الجزائر كونها دولة استعمرت الجزائر من قبل.

وأضاف أن " مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية مرهون بنتائج الانتخابات الفرنسية، معتبرا أنه من الوارد إذا فاز الرئيس فإنه سيراجع الأخطاء التي وقع فيها ويصحح مساراته تجاه الجزائر، أما السيناريو الأكثر رعباً وتراجيديا إذا أتى المترشح الفرنسي المستشار آمون الذي يتبنى خطاباً شعبوياً عنصرياً ومتطرفاً، ومن المتوقع أن العلاقة بين البلدين ستتجه نحو التراجع وستضرر في كثير من القطاعات وحينها سيكون للجزائر خيارات أخرى".

من جهته، قال المحلل السياسي الفرنسي، د.عماد الحمروني، إن "فرنسا في وضعٍ مقلق، لأن هناك تشنج في العلاقات بين فرنسا وحليفتها الأكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هناك توتر وتشنج في علاقاتها داخل المنطقة الأوروبية مع بريطانيا، ووجودها في إفريقيا بدأ يتخلله بعض القلاقل ووجود دول كبرى أخرى على المستوى الإقليمي مثل تركيا وروسيا والصين كذلك".

وأكد إن "فرنسا في حاجة لعلاقاتها مع الجزائر، كما أن هناك حاجة اقتصادية على مستوى الطاقة وهناك حاجة سياسية وثقافية مهمة جداً للفرنكوفونية الفرنسية"، بحسب قوله.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم: نوران عطا الله
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:21 GMTكوريا الجنوبية تطلب مساعدة عاجلة من دولتين عربيتين بعد إجراء صيني
13:19 GMTرئيسي خلال لقائه مع أردوغان: يمكننا تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي
13:02 GMTرئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة
12:59 GMTياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات... فيديو
12:58 GMTشرطة أستراليا تدين امرأة بتهمة إضرامها النار في فندق للحجر الصحي
12:52 GMTلهذا السبب... الرئيس التشيكي يحضر حفل تنصيب رئيس الوزراء في "حجرة زجاجية"
12:52 GMTإسرائيل تخلي قاعدة عسكرية في إيلات لأغراض ترفيهية
12:46 GMTما العوامل التي تتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية في الفترة المقبلة؟
12:41 GMTوالد الطفل السوري الغريق يطلب من بوريس جونسون زج مهربي البشر في السجن مدى الحياة
12:38 GMTأبرز المرشحين للفوز بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" لسنة 2021
12:33 GMTبريطانيا: نحتاج إلى تعاون فرنسا في التصدي لأزمة المهاجرين
12:32 GMTالصراع السياسي العراقي… إلى التوافق أم التعقيد؟
12:31 GMTالجيش الياباني يلغي مناورات عسكرية للحفاظ على أزهار الكرز
12:25 GMTالجيش الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدته شمال شرقي سوريا
12:21 GMTاكتشاف الكوكب "الأغرب على الإطلاق" يسير بسرعة فائقة تسبق نظيره "ذو الأجنحة"... صور وفيديو
12:12 GMTدبابة "تي 90 إم إس" الروسية تظهر في "إيديكس 2021"
12:07 GMTإفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية بشكل رسمي للتدريس في الجامعات
12:06 GMTالسعودية تصدر توجيها جديدا بشأن الحرم المكي
12:05 GMTالهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تحدد 22 مارس موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات
12:03 GMTروسيا تعلق على كلام البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"