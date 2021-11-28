مجلس الأمن البيلاروسي: روسيا تقف معنا في حال تدخل الناتو بالوضع على الحدود

مينسك - سبوتنيك. وقال فولفوفيتش في مقابلة مع قناة "سي. تي. في" البيلاروسية: "إذا كانوا يأملون في إشراك قوات حلف الناتو العسكرية، فشريكتنا الاستراتيجية وجارتنا القوية والكبيرة روسيا الاتحادية تقف خلفنا".وأشار سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن اندلاع حرب رغم تفاقم الوضع على الحدود وزيادة أعداد العسكريين على حدود الدول الأوروبية.
أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأحد، أن روسيا تقف إلى جانب مينسك إذا أقحمت الدول الأوروبية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوضع على الحدود، في إشارة إلى أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية.
مينسك - سبوتنيك. وقال فولفوفيتش في مقابلة مع قناة "سي. تي. في" البيلاروسية: "إذا كانوا يأملون في إشراك قوات حلف الناتو العسكرية، فشريكتنا الاستراتيجية وجارتنا القوية والكبيرة روسيا الاتحادية تقف خلفنا".
واعتبر فولفوفيتش أن أوكرانيا تحاول تضخيم أزمة المهاجرين كي تحصل على الأموال من الدول الأوروبية.