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https://arabic.sputniknews.com/20211128/مجلس-الأمن-البيلاروسي-روسيا-تقف-معنا-في-حال-تدخل-الناتو-بالوضع-على-الحدود-1053371119.html
مجلس الأمن البيلاروسي: روسيا تقف معنا في حال تدخل الناتو بالوضع على الحدود
مجلس الأمن البيلاروسي: روسيا تقف معنا في حال تدخل الناتو بالوضع على الحدود
أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأحد، أن روسيا تقف إلى جانب مينسك إذا أقحمت الدول الأوروبية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوضع على... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T18:14+0000
2021-11-28T18:14+0000
العالم
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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مينسك - سبوتنيك. وقال فولفوفيتش في مقابلة مع قناة "سي. تي. في" البيلاروسية: "إذا كانوا يأملون في إشراك قوات حلف الناتو العسكرية، فشريكتنا الاستراتيجية وجارتنا القوية والكبيرة روسيا الاتحادية تقف خلفنا".وأشار سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن اندلاع حرب رغم تفاقم الوضع على الحدود وزيادة أعداد العسكريين على حدود الدول الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/البابا-فرنسيس-للقادة-الأوروبيين-احترموا-إنسانية-المهاجرين-1053359754.html
https://arabic.sputniknews.com/20211128/روسيا-تعلق-على-كلام-البابا-فرنسيس-بشأن-مقبرة-المهاجرين-1053353554.html
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العالم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

مجلس الأمن البيلاروسي: روسيا تقف معنا في حال تدخل الناتو بالوضع على الحدود

18:14 GMT 28.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمسيرة لدعم رئيس بيلاروسيا الحالي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة مينسك، بيلاروسيا 16 سبتمبر 2020
مسيرة لدعم رئيس بيلاروسيا الحالي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة مينسك، بيلاروسيا 16 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأحد، أن روسيا تقف إلى جانب مينسك إذا أقحمت الدول الأوروبية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوضع على الحدود، في إشارة إلى أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية.
مينسك - سبوتنيك. وقال فولفوفيتش في مقابلة مع قناة "سي. تي. في" البيلاروسية: "إذا كانوا يأملون في إشراك قوات حلف الناتو العسكرية، فشريكتنا الاستراتيجية وجارتنا القوية والكبيرة روسيا الاتحادية تقف خلفنا".
واعتبر فولفوفيتش أن أوكرانيا تحاول تضخيم أزمة المهاجرين كي تحصل على الأموال من الدول الأوروبية.
البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
البابا فرنسيس للقادة الأوروبيين: احترموا إنسانية المهاجرين
13:42 GMT
وأشار سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن اندلاع حرب رغم تفاقم الوضع على الحدود وزيادة أعداد العسكريين على حدود الدول الأوروبية.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
روسيا تعلق على كلام البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"
12:03 GMT
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