https://arabic.sputniknews.com/20211128/محكمة-مصرية-تحسم-دعوى-شطب-محمد-رمضان-من-نقابة-المهن-التمثيلية-1053365905.html

محكمة مصرية تحسم دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية

محكمة مصرية تحسم دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية

حسمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمر دعوى قضايا تطالب بشطب النجم المصري محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T15:52+0000

2021-11-28T15:52+0000

2021-11-28T15:52+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وذكرت بوابة "اخبار اليوم" أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.وكان المحامي طارق محمود محمود، قد حرك الدعوى ضد كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان، حيث قال في دعواه إن "النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة".واتهم المحامي فئة من الممثلين بأنهم تسببوا في "شيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليّا في تقليد مجموعة منهم لبعض الممثلين في طريقة حمل للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعمالهم الفنية".وتابعت الدعوى: "انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه البعض من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا".واختتم المحامي دعواه بالمطالبة "بإصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.

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أخبار الفنانين في مصر