https://arabic.sputniknews.com/20211128/محمد-بن-راشد-يؤكد-أن-أحد-الملفات-سيكون-ضمن-متابعته-الشخصية-1053349542.html

محمد بن راشد يؤكد أن أحد الملفات سيكون ضمن متابعته الشخصية

محمد بن راشد يؤكد أن أحد الملفات سيكون ضمن متابعته الشخصية

أكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، أن أحد الملفات التي تتولى الحكومة ‏الإماراتية التعامل معها سيكون ضمن متابعته الشخصية.‏ 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T09:45+0000

2021-11-28T09:45+0000

2021-11-28T09:46+0000

الإمارات

محمد بن راشد

دبي

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وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "ملف الإسكان سيبقى ضمن متابعته الشخصية، وأن هدفه هو تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل بغرض توفير أفضل أسلوب حياة وأفضل بيئة للأسر على مستوى العالم".وفي هذا السياق، أعلن حاكم دبي في تغريدة أخرى له، اليوم الأحد، عن أنه "اعتمد مشاريع إسكانية في دبي بـ3.8 مليار درهم، تتضمن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة، بالإضافة إلى مجمع متكامل بنصف مليار درهم للأسر الصغيرة ومجموعة خدمات للمستفيدين، تتضمن إمكانية إدارة الحكومة بناء مساكنهم الخاصة وإعفاءات من رسوم حكومية وتخفيض الأقساط الشهرية للقروض السكنية".وأعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشهر الماضي، أنه أقر ميزانية اتحاد الإمارات العربية المتحدة حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي.وأكد في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "ندخل الـ50 الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".وتحتفل الإمارات العربية المتحدة وشعبها بعيدها الوطني الـ50 في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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الإمارات, محمد بن راشد, دبي