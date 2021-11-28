محمد بن راشد يؤكد أن أحد الملفات سيكون ضمن متابعته الشخصية
09:45 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 09:46 GMT 28.11.2021)
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
أكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، أن أحد الملفات التي تتولى الحكومة الإماراتية التعامل معها سيكون ضمن متابعته الشخصية.
وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "ملف الإسكان سيبقى ضمن متابعته الشخصية، وأن هدفه هو تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل بغرض توفير أفضل أسلوب حياة وأفضل بيئة للأسر على مستوى العالم".
ملف الإسكان سيبقى ضمن متابعتنا الشخصية وهدفنا تغيير شكل الأحياء السكنية للمواطنين في المستقبل لتوفير أفضل أسلوب حياة وأفضل بيئة للأسر على مستوى العالم .— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 28, 2021
وفي هذا السياق، أعلن حاكم دبي في تغريدة أخرى له، اليوم الأحد، عن أنه "اعتمد مشاريع إسكانية في دبي بـ3.8 مليار درهم، تتضمن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة، بالإضافة إلى مجمع متكامل بنصف مليار درهم للأسر الصغيرة ومجموعة خدمات للمستفيدين، تتضمن إمكانية إدارة الحكومة بناء مساكنهم الخاصة وإعفاءات من رسوم حكومية وتخفيض الأقساط الشهرية للقروض السكنية".
اعتمدنا اليوم مشاريع إسكانية بدبي ب3.8 مليار درهم تتضمن توزيع 2000 أرض سكنية و900 فيلا سكنية جاهزة ومجمع متكامل بنصف مليار درهم للأسر الصغيرة ومجموعة خدمات للمستفيدين تتضمن امكانية إدارة الحكومة بناء مساكنهم الخاصة وإعفاءات من رسوم حكومية وتخفيض الأقساط الشهرية للقروض السكنية— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 28, 2021
وأعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشهر الماضي، أنه أقر ميزانية اتحاد الإمارات العربية المتحدة حتى 2026 بإجمالي ميزانية 290 مليار درهم إماراتي.
وأكد في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "ندخل الـ50 الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".
وتحتفل الإمارات العربية المتحدة وشعبها بعيدها الوطني الـ50 في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.