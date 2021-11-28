مستوطنون يزفون "عروسين" في المسجد الأقصى... فيديو

وأكدت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأحد، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وعملوا حفل زفاف لعروسين داخل باحاته، مرفقة لقطات فيديو للعرس اليهودي الذي أقيم وسط حراسة مشددة من جنود الشرطة الإسرائيلية.وجاء حفل الزفاف ضمن عملية اقتحام لعشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، حيث نقلت وكالة "قدس برس"، مساء اليوم، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته".وأشارت دائرة الأوقاف في بيانها إلى أنه "في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين المقدسيين، والاعتداء على بعضهم، وحجز هويات العديد منهم، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تسمح للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد الأقصى، على فترتين يوميا، صباحية ومسائية، تستمر عدة ساعات.
نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، لقطات فيديو لمستوطنين وهم يزفون "عروسين" في باحة المسجد الأقصى.
وأكدت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأحد، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وعملوا حفل زفاف لعروسين داخل باحاته، مرفقة لقطات فيديو للعرس اليهودي الذي أقيم وسط حراسة مشددة من جنود الشرطة الإسرائيلية.
وجاء حفل الزفاف ضمن عملية اقتحام لعشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، حيث نقلت وكالة "قدس برس"، مساء اليوم، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته".
وأشارت دائرة الأوقاف في بيانها إلى أنه "في الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين المقدسيين، والاعتداء على بعضهم، وحجز هويات العديد منهم، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين".