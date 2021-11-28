مصدر لـ"سبوتنيك": محكمة الاستئناف تقبل طعنا ضد ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة

وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال مصدر، اليوم الأحد، إن "لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طرابلس، قبلت طعنا مقدما من 3 مرشحين رئاسيين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية".وعن المرشحين الذين تقدموا بالطعن، أكد المصدر أنهم فتحي باشاغا، وعارف النايض، ومحمد المنتصر.يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد عدد من المرشحين الرئاسيين في الانتخابات الليبية، أشهرهم سيف الإسلام القذافي.والخميس الماضي، طعن سيف الإسلام القذافي أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.واليوم الأحد، أعلن سيف الإسلام القذافي أن القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية.وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المحامين غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021".
قبلت محكمة الاستئناف في مدينة طرابلس الليبية، طعنا تم تقديمه ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية لانتخابات الرئاسة القادمة.
وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال مصدر، اليوم الأحد، إن "لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طرابلس، قبلت طعنا مقدما من 3 مرشحين رئاسيين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية".
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المحامين غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021".