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مصدر لـ"سبوتنيك": محكمة الاستئناف تقبل طعنا ضد ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة
مصدر لـ"سبوتنيك": محكمة الاستئناف تقبل طعنا ضد ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة
قبلت محكمة الاستئناف في مدينة طرابلس الليبية، طعنا تم تقديمه ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية لانتخابات الرئاسة القادمة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T17:12+0000
2021-11-28T17:12+0000
أخبار ليبيا اليوم
الانتخابات الرئاسية
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وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال مصدر، اليوم الأحد، إن "لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طرابلس، قبلت طعنا مقدما من 3 مرشحين رئاسيين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية".وعن المرشحين الذين تقدموا بالطعن، أكد المصدر أنهم فتحي باشاغا، وعارف النايض، ومحمد المنتصر.يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد عدد من المرشحين الرئاسيين في الانتخابات الليبية، أشهرهم سيف الإسلام القذافي.والخميس الماضي، طعن سيف الإسلام القذافي أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.واليوم الأحد، أعلن سيف الإسلام القذافي أن القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية.وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المحامين غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021".
https://arabic.sputniknews.com/20211121/الدبيبة-يصل-إلى-مقر-مفوضية-الانتخابات-لتقديم-أوراق-ترشحه-لرئاسة-ليبيا-1050766240.html
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أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية

مصدر لـ"سبوتنيك": محكمة الاستئناف تقبل طعنا ضد ترشح الدبيبة لانتخابات الرئاسة

17:12 GMT 28.11.2021
© Sputnik . NADER EL SHAREEFرئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik . NADER EL SHAREEF
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قبلت محكمة الاستئناف في مدينة طرابلس الليبية، طعنا تم تقديمه ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية لانتخابات الرئاسة القادمة.
وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال مصدر، اليوم الأحد، إن "لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طرابلس، قبلت طعنا مقدما من 3 مرشحين رئاسيين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية".
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
الدبيبة يصل إلى مقر مفوضية الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا
21 نوفمبر, 14:36 GMT
وعن المرشحين الذين تقدموا بالطعن، أكد المصدر أنهم فتحي باشاغا، وعارف النايض، ومحمد المنتصر.
يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد عدد من المرشحين الرئاسيين في الانتخابات الليبية، أشهرهم سيف الإسلام القذافي.
والخميس الماضي، طعن سيف الإسلام القذافي أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.
واليوم الأحد، أعلن سيف الإسلام القذافي أن القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المحامين غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021".
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