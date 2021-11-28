مقتل جنديين باكستانيين في هجوم على موقع عسكري

وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إن الجنديين قتلا في تبادل كثيف لإطلاق النار مع مسلحين هاجموا موقعا عسكريا في بلدة داتا خيل بمنطقة وزيرستان بالولاية.وأضاف البيان، أن الجيش باشر تمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وأشار الجيش الباكستاني إلى أن القوات ردت بكل ما لديها من وسائل متاحة وكبدت المسلحين خسائر فادحة.ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من مقتل اثنين من أفراد الأمن الباكستاني في هجوم مسلح في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد.
وأشار الجيش الباكستاني إلى أن القوات ردت بكل ما لديها من وسائل متاحة وكبدت المسلحين خسائر فادحة. ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من مقتل اثنين من أفراد الأمن الباكستاني في هجوم مسلح في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد.