https://arabic.sputniknews.com/20211128/مقتل-جنديين-باكستانيين-في-هجوم-على-موقع-عسكري-1053343245.html

مقتل جنديين باكستانيين في هجوم على موقع عسكري

مقتل جنديين باكستانيين في هجوم على موقع عسكري

قتل جنديان من الجيش الباكستاني، يوم السبت، في هجوم على موقع عسكري بولاية خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T03:03+0000

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وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إن الجنديين قتلا في تبادل كثيف لإطلاق النار مع مسلحين هاجموا موقعا عسكريا في بلدة داتا خيل بمنطقة وزيرستان بالولاية.وأضاف البيان، أن الجيش باشر تمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وأشار الجيش الباكستاني إلى أن القوات ردت بكل ما لديها من وسائل متاحة وكبدت المسلحين خسائر فادحة.ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من مقتل اثنين من أفراد الأمن الباكستاني في هجوم مسلح في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20211117/قوات-هندية-تقتل-تسعة-يشتبه-في-أنهم-من-المسلحين-في-كشمير-1050733157.html

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