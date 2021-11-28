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https://arabic.sputniknews.com/20211128/ميسي-يصنع-3-أهداف-في-فوز-باريس-سان-جيرمان-على-سانت-إيتيان-فيديو-1053367090.html
ميسي يصنع 3 أهداف في فوز باريس سان جيرمان على سانت إيتيان... فيديو
ميسي يصنع 3 أهداف في فوز باريس سان جيرمان على سانت إيتيان... فيديو
صنع ليونيل ميسي 3 أهداف ليقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي بعدما حول تأخره إلى فوز 3-1 على فريق سانت إيتيان، اليوم الأحد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T16:23+0000
2021-11-28T16:23+0000
2021-11-28T16:23+0000
رياضة
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
ليونيل ميسي
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تقدم دينيس بوانغا لسانت إيتيان في الدقيقة 23.ورد العملاق الباريسي عبر ماركينيوس "ثنائية" وآنخيل دي ماريا في الدقائق 45+2 و79 و91 عن طريق ثلاث تمريرات من ميسي.وشهدت المباراة تعرض نيمار لإصابة محتملة في الكاحل أجبرته على مغادرة الملعب.كما شارك للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابة عضلية وفي أوتار الركبة، المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان بعد نحو 5 شهور من انضمامه للفريق من ريال مدريد في صفقة مجانية.ورفع الانتصار رصيد باريس سان جيرمان إلى 40 نقطة من 15 مباراة في الصدارة، بينما تجمد رصيد إيتيان عند 12 نقطة في المركز الـ 20 والأخير.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, باريس سان جيرمان, الدوري الفرنسي, ليونيل ميسي
ميسي يصنع 3 أهداف في فوز باريس سان جيرمان على سانت إيتيان... فيديو
صنع ليونيل ميسي 3 أهداف ليقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي بعدما حول تأخره إلى فوز 3-1 على فريق سانت إيتيان، اليوم الأحد.
تقدم دينيس بوانغا لسانت إيتيان في الدقيقة 23.
ورد العملاق الباريسي عبر ماركينيوس "ثنائية" وآنخيل دي ماريا في الدقائق 45+2 و79 و91 عن طريق ثلاث تمريرات من
ميسي
.
وشهدت المباراة تعرض
نيمار
لإصابة محتملة في الكاحل أجبرته على مغادرة الملعب.
كما شارك للمرة الأولى بعد تعافيه من إصابة عضلية وفي أوتار الركبة، المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان بعد نحو 5 شهور من انضمامه للفريق من ريال مدريد في صفقة مجانية.
ورفع الانتصار رصيد
باريس سان جيرمان
إلى 40 نقطة من 15 مباراة في الصدارة، بينما تجمد رصيد إيتيان عند 12 نقطة في المركز الـ 20 والأخير.