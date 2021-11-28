نائب وزير الصحة المكسيكي عن متحور كورونا الجديد: لم يثبت أنه أكثر ضراوة
© AFP 2021 / Nikolay Doychinovيحمل موظفو الانتخابات في مركز اقتراع متنقل، يرتدون زياً واقياً، صناديق الاقتراع أثناء زيارتهم للأشخاص الموجودين في الحجر الصحي لجمع أصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في صوفيا 14 نوفمبر 2021.
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
أكد نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز جاتيل، أن متحور كورونا الجديد والمسمى "أوميكرون"، لم يثبت أنه أكثر ضراوة من الفيروس الحالي.
وحسب ما نشره لوبيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "أوميكرون هو أحدث متغير مثير للقلق من فيروس كورونا، وتشير بعض البيانات إلى أن لديه قابلية نقل أعلى من سابقيه، لكن لم يثبت أنه أكثر ضراوة أو أنه يتجنب الاستجابة المناعية التي تحدثها اللقاحات".
Ómicron es la más reciente variante de preocupación del SARS-CoV-2; algunos datos sugieren que tiene mayor transmisibilidad que las previas. No se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas. 1/2— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) November 28, 2021
وجزم نائب وزير الصحة المكسيكي بأن بعض الإجراءات التي اتخذتها البلدان الأخرى "غير متناسبة" مع ما تظهره الأدلة العلمية الموجودة.
وقال: "القيود على السفر أو إغلاق الحدود ليست تدابير مفيدة للغاية، فهي تؤثر على الاقتصاد ورفاهية الناس".
Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente. 2/2— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) November 28, 2021
يشار إلى أن إعلان جنوب أفريقيا عن اكتشافها متحورا جديدا من فيروس كورونا، كان قد أثار قلقًا عالميًا، تبعه قرارات من دول كثيرة بحظر السفر من وإلى جنوب أفريقيا، وهو ما أدى إلى هبوط في الأسواق المالية، حيث يخشى المستثمرون أن البديل الجديد سيوقف التعافي العالمي من الوباء الذي مضى عليه ما يقرب من عامين.
وقد صنفت منظمة الصحة العالمية "أوميكرون"، على أنه متغير "مثير للقلق" على الرغم من أنها حذرت الدول من فرض قيود على السفر على عجل، قائلة إنها يجب أن تتخذ "نهجًا علميًا قائمًا على المخاطر".
وقد شهدت المكسيك منذ بداية جائحة كورونا أكثر من 3.8 مليون حالة إصابة بالفيروس، وأكثر من 293000 حالة وفاة.