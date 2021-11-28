نقل رجل إلى المستشفى بعد العثور عليه مختبئا في مقصورة عجلة طائرة أمريكية

واختبأ الرجل في رحلة تحمل رقم 1182، التي انطلقت من مدينة غواتيمالا إلى مطار ميامي، يوم السبت، بحسب ما أوردته شبكة "إن بى سي" الأمريكية.وذكرت شركة "أمريكان إيرلاينز" في تصريحات لـ"إن بي سي" أن ضباط الجمارك وحماية الحدود ألقوا القبض على الرجل البالغ من العمر 26 عاما، بعد أن "حاول التهرب من أجهزة كشف المطار بالاختباء في مقصورة معدات الهبوط لطائرة قادمة من غواتيمالا".وأشارت إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى أن "الأشخاص يتعرضون لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة مثل الطائرات".وتابعت الإدارة أن "الحادثة لا تزال قيد التحقيق".يشار إلى أنه في عام 2019، سقط مسافر خلسة من أسفل محمل طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية قادمة من نيروبي، أثناء اقترابها من مطار هيثرو، تم العثور على جثته في حديقة منزل في جنوب لندن.
نقل رجل إلى المستشفى لمعاينة حالته، بعد أن تم العثور عليه مختبئا داخل مقصوة عجلة طائرة تابعت لخطوط طيران "أميركان إيلاينز" الأمريكية.
واختبأ الرجل في رحلة تحمل رقم 1182، التي انطلقت من مدينة غواتيمالا إلى مطار ميامي، يوم السبت، بحسب ما أوردته شبكة "إن بى سي" الأمريكية.
وذكرت شركة "أمريكان إيرلاينز" في تصريحات لـ"إن بي سي" أن ضباط الجمارك وحماية الحدود ألقوا القبض على الرجل البالغ من العمر 26 عاما، بعد أن "حاول التهرب من أجهزة كشف المطار بالاختباء في مقصورة معدات الهبوط لطائرة قادمة من غواتيمالا".
وأشارت إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى أن "الأشخاص يتعرضون لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة مثل الطائرات".