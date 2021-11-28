تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/نقل-رجل-إلى-المستشفى-بعد-العثور-عليه-مختبئا-في-مقصورة-عجلة-طائرة-أمريكية-1053347965.html
نقل رجل إلى المستشفى بعد العثور عليه مختبئا في مقصورة عجلة طائرة أمريكية
نقل رجل إلى المستشفى بعد العثور عليه مختبئا في مقصورة عجلة طائرة أمريكية
نقل رجل إلى المستشفى لمعاينة حالته، بعد أن تم العثور عليه مختبئا داخل مقصوة عجلة طائرة تابعت ‏لخطوط طيران "أميركان إيلاينز" الأمريكية.‏ 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T09:18+0000
2021-11-28T09:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
طائرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1050454511_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9b3e387b6e69829c8ba211613dbab2a4.jpg
واختبأ الرجل في رحلة تحمل رقم 1182، التي انطلقت من مدينة غواتيمالا إلى مطار ميامي، يوم السبت، بحسب ما أوردته شبكة "إن بى سي" الأمريكية.وذكرت شركة "أمريكان إيرلاينز" في تصريحات لـ"إن بي سي" أن ضباط الجمارك وحماية الحدود ألقوا القبض على الرجل البالغ من العمر 26 عاما، بعد أن "حاول التهرب من أجهزة كشف المطار بالاختباء في مقصورة معدات الهبوط لطائرة قادمة من غواتيمالا".وأشارت إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى أن "الأشخاص يتعرضون لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة مثل الطائرات".وتابعت الإدارة أن "الحادثة لا تزال قيد التحقيق".يشار إلى أنه في عام 2019، سقط مسافر خلسة من أسفل محمل طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية قادمة من نيروبي، أثناء اقترابها من مطار هيثرو، تم العثور على جثته في حديقة منزل في جنوب لندن.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/التحقيق-في-حادثة-انتحار-مسافر-على-متن-طائرة-متجهة-من-مصر-إلى-روسيا-1052424116.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1050454511_0:0:2669:2002_1920x0_80_0_0_8326c3dbf155dc7b5648376cbd3e88fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, طائرة

نقل رجل إلى المستشفى بعد العثور عليه مختبئا في مقصورة عجلة طائرة أمريكية

09:18 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / SCOTT OLSONطائرة ركاب تابعة لـ"أميريكان إيرلاينز"
طائرة ركاب تابعة لـأميريكان إيرلاينز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
طائرة ركاب تابعة لـ"أميريكان إيرلاينز"
© AFP 2021 / SCOTT OLSON
تابعنا عبر
نقل رجل إلى المستشفى لمعاينة حالته، بعد أن تم العثور عليه مختبئا داخل مقصوة عجلة طائرة تابعت ‏لخطوط طيران "أميركان إيلاينز" الأمريكية.‏
واختبأ الرجل في رحلة تحمل رقم 1182، التي انطلقت من مدينة غواتيمالا إلى مطار ميامي، يوم السبت، بحسب ما أوردته شبكة "إن بى سي" الأمريكية.
وذكرت شركة "أمريكان إيرلاينز" في تصريحات لـ"إن بي سي" أن ضباط الجمارك وحماية الحدود ألقوا القبض على الرجل البالغ من العمر 26 عاما، بعد أن "حاول التهرب من أجهزة كشف المطار بالاختباء في مقصورة معدات الهبوط لطائرة قادمة من غواتيمالا".
وأشارت إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى أن "الأشخاص يتعرضون لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة مثل الطائرات".
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
التحقيق في حادثة انتحار مسافر على متن طائرة متجهة من مصر إلى روسيا
23 نوفمبر, 11:19 GMT
وتابعت الإدارة أن "الحادثة لا تزال قيد التحقيق".
يشار إلى أنه في عام 2019، سقط مسافر خلسة من أسفل محمل طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية قادمة من نيروبي، أثناء اقترابها من مطار هيثرو، تم العثور على جثته في حديقة منزل في جنوب لندن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:17 GMTهبوط اضطراري لطائرة في موسكو بسبب خلل تقني
10:08 GMTدولة جديدة ترصد أول إصابتين بـ"أوميكرون" لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا
10:08 GMTبريطانيا تدرس توسيع دائرة الجرعة الثالثة لتفادي خطورة "أوميكرون"
10:04 GMTالشرطة العسكرية الروسية توضح نتائج عملها في مرتفعات الجولان
10:02 GMTإعلام: موقع تابع للجيش الإسرائيلي عرضة للاختراق الإلكتروني
09:59 GMT3 نسخ من بندقية كلاشنيكوف الروسية تشارك في "إيديكس 2021"
09:45 GMT الصورة الأولى لمتحور "أوميكرون" تكشف سبب خطورته
09:45 GMTمحمد بن راشد يؤكد أن أحد الملفات سيكون ضمن متابعته الشخصية
09:43 GMTصحيفة تكشف قيمة صفقة شراء "حديد عز" لحصة أبو هشيمة في "حديد المصريين"
09:41 GMTأحمد الريسي... أول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول
09:41 GMTنائب وزير الصحة المكسيكي عن متحور كورونا الجديد: لم يثبت أنه أكثر ضراوة
09:28 GMTانهيارات في الأسواق الخليجية وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"
09:22 GMT3 أندية عربية تترقب قرعة كأس العالم للأندية
09:21 GMTالبورصة المصرية تخسر 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق
09:18 GMTنقل رجل إلى المستشفى بعد العثور عليه مختبئا في مقصورة عجلة طائرة أمريكية
09:08 GMT خرق أمني جديد... خرائط مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي تعرض على الإنترنت
08:56 GMTصور تكشف مراحل بناء في لبنان أكبر سفارة أمريكية في الشرق الأوسط
08:49 GMTملكة بريطانيا تملك هاتف "سامسونغ" وترد على اتصالات شخصين فقط
08:45 GMTخبير عسكري: قوات التحالف بدأت بمرحلة الهزيمة والفشل في المعارك
08:38 GMTالسلطات الأمريكية تلقي القبض على مهاجر مختبئ في حجرة عجلة طائرة قادمة إلى ميامي...فيديو