https://arabic.sputniknews.com/20211128/وارسو-مستعدة-لتمويل-عودة-المهاجرين-العالقين-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1053368750.html

وارسو: مستعدون لتمويل عودة المهاجرين العالقين على الحدود مع بيلاروسيا

وارسو: مستعدون لتمويل عودة المهاجرين العالقين على الحدود مع بيلاروسيا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لرعاية إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع بيلاروسيا... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T17:00+0000

2021-11-28T17:00+0000

2021-11-28T17:02+0000

بولندا

أخبار بيلاروسيا اليوم

أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

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برلين- سبوتنيك. وقال مورافيتسكي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه": "إذا كانت هناك نية طيبة من جانب لوكاشينكو (الرئيس البيلاروسي)، فسوف نتبنى على الفور هذه الإشارة الإيجابية وسنتعاون في تمويل عودة المهاجرين إلى ديارهم في العراق وبلدان أخرى".وأضاف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي المشاركة أيضا، لأن المهاجرين لا يخططون للبقاء في بولندا ولكنهم يهدفون للوصول إلى ألمانيا أو هولندا، وفي الوقت نفسه، لا تحتاج وارسو إلى مساعدة وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي.وأضاف مورافيتسكي: "لأن لدينا 15 ألفا من حرس الحدود، ولدى الوكالة ما يصل إلى 1200 فرد لجميع الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعلاوة على حرس الحدود لدينا أيضا 15 ألف جندي، لذلك فإن حدودنا خاضعة للرقابة".وجد آلاف المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى الاتحاد الأوروبي أنفسهم عالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما عززت السلطات البولندية أمن حدود البلاد.استعانت وارسو بالجيش لمنع العبور غير القانوني إلى أراضيها، واتهمت مينسك بالتحريض على الأزمة الحالية، لكن بيلاروسيا رفضت جميع الاتهامات، وقالت إن بولندا تطرد المهاجرين بالقوة.

https://arabic.sputniknews.com/20211128/الأمن-الليتواني-يلقي-جثة-لاجئ-على-الحدود-البيلاروسية-بعد-ضرب-مبرح-1053353052.html

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بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا