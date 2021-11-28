تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/وزير-الدفاع-المصري-يشهد-فعاليات-المنتدى-الدولي-الأول-للقوات-الجوية-1053364236.html
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية، الذي نظمته مصر تحت عنوان... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T15:41+0000
2021-11-28T15:41+0000
الجيش المصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053363307_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_218aa423d8adab49d42d26176282112b.jpg
يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية فى مختلف المجالات العسكرية، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأحد.تم تنظيم المنتدى بحضور كبار قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات الجوية لـ"الدول الشقيقة والصديقة"، إضافة إلى وفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين فى مجال الطيران، بحسب البيان.وحضر المنتدى ممثلو كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة الجوية، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المشاركة في التغطية الإعلامية لفعاليات المنتدى.بدأ المنتدى بكلمة قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي، التي أعرب خلالها عن ترحيبيه بالوفود المشاركة، حيث أكد على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات ودورها في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات بما يسهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا وعلوم الطيران لمواجهة التهديدات المحتملة.وتضمن المنتدى عرضا تقديميا للقوات الجوية المصرية تناول الدور الذي تقوم به فى مجابهة الإرهاب والتهديدات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار أعمال القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية والأمن القومي.وتضمن المنتدى رؤية القوات الجوية للدول المشاركة حول أهم التحديات والتهديدات التى تواجهها على المستويين الإقليمي والدولي وأسلوب مجابهتها، إضافة إلى عقد ورش عمل تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام علاوة على الاستفادة من التطور المستمر فى علوم الطيران والفضاء.وسلطت عدد من الشركات المشاركة في المنتدى الضوء على أهم وأحدث التطورات التكنولوجية فى مجال الفضاء وعلوم الطيران.وألقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين في فعاليات المنتدى.وأكد الفريق أول محمد زكي حرص القوات المسلحة في المشاركة لتقديم رؤى مستقبلية تعتمد على أسس علمية لمواجهة التحديات المختلفة.كما أشاد وزير الدفاع المصري بجميع الموضوعات التى تم طرحها بالمنتدى وأهميتها في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكيد على الجاهزية والاستعداد القتالي وفقا لما تتطلبه المرحلة.
https://arabic.sputniknews.com/20200620/3-طائرات-روسية-خطيرة-ظهرت-خلال-حديث-السيسي-عن-الجيش-المصري-1045779759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053363307_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_dca89ab24d1156716e35c73594063ebd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش المصري

وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

15:41 GMT 28.11.2021
© Photo / Egypt State Information Serviceوزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Photo / Egypt State Information Service
تابعنا عبر
شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية، الذي نظمته مصر تحت عنوان "التحديات الناشئة".
يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية فى مختلف المجالات العسكرية، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأحد.
تم تنظيم المنتدى بحضور كبار قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات الجوية لـ"الدول الشقيقة والصديقة"، إضافة إلى وفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين فى مجال الطيران، بحسب البيان.
وحضر المنتدى ممثلو كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة الجوية، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المشاركة في التغطية الإعلامية لفعاليات المنتدى.
مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2020
3 طائرات روسية خطيرة ظهرت خلال حديث السيسي عن الجيش المصري
20 يونيو 2020, 20:25 GMT
بدأ المنتدى بكلمة قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي، التي أعرب خلالها عن ترحيبيه بالوفود المشاركة، حيث أكد على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات ودورها في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات بما يسهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا وعلوم الطيران لمواجهة التهديدات المحتملة.
© Photo / Egypt State Information Serviceفعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Service
وتضمن المنتدى عرضا تقديميا للقوات الجوية المصرية تناول الدور الذي تقوم به فى مجابهة الإرهاب والتهديدات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار أعمال القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية والأمن القومي.
© Photo / Egypt State Information Serviceوزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Service
وتضمن المنتدى رؤية القوات الجوية للدول المشاركة حول أهم التحديات والتهديدات التى تواجهها على المستويين الإقليمي والدولي وأسلوب مجابهتها، إضافة إلى عقد ورش عمل تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام علاوة على الاستفادة من التطور المستمر فى علوم الطيران والفضاء.
© Photo / Egypt State Information Serviceوزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Service
وسلطت عدد من الشركات المشاركة في المنتدى الضوء على أهم وأحدث التطورات التكنولوجية فى مجال الفضاء وعلوم الطيران.
وألقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين في فعاليات المنتدى.
© Photo / Egypt State Information Serviceوزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Service
وأكد الفريق أول محمد زكي حرص القوات المسلحة في المشاركة لتقديم رؤى مستقبلية تعتمد على أسس علمية لمواجهة التحديات المختلفة.
كما أشاد وزير الدفاع المصري بجميع الموضوعات التى تم طرحها بالمنتدى وأهميتها في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكيد على الجاهزية والاستعداد القتالي وفقا لما تتطلبه المرحلة.
© Sputnikالقوات الجوية المشاركة في تمرين مشترك بالسعودية
القوات الجوية المشاركة في تمرين مشترك بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
القوات الجوية المشاركة في تمرين مشترك بالسعودية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:27 GMTرئيس قرغيزستان يدعو إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية
16:23 GMTميسي يصنع 3 أهداف في فوز باريس سان جيرمان على سانت إيتيان... فيديو
16:12 GMT6 أطعمة ومشروبات عليك تجنبها للتخلص من الحموضة
16:07 GMTالمغرب يوقف جميع الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد لمدة أسبوعين
15:59 GMTإيران تؤكد أنها تمتلك قدرات صنع السلاح النووي... اتحاد الشغل يرفض "المساندة المطلقة" لإجراءات سعيد
15:56 GMTمودرنا تكشف موعد طرحها لقاحا مضادا لسلالة "أوميكرون"
15:52 GMTمحكمة مصرية تحسم دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية
15:42 GMTفرنسا تعلن تنظيم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إثيوبيا
15:41 GMTوزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
15:40 GMTدراسة: 43% من الأمريكيين يخدعون شركاء حياتهم في الجانب المالي
15:35 GMTهرتسوغ يشعل شمعة "حانوكا" ومعها الغضب العربي والفلسطيني في الحرم الإبراهيمي... فيديو
15:29 GMTباسيل: لا احتلال إيرانيا للبنان وإذا حدث سنكون أول من يواجهه
15:27 GMT5 طرق تزيد عمر الإنسان كدعم "تولد الأوعية" بالأطعمة و"تجويع الأورام"
15:22 GMTمن هو السفير الأمريكي الجديد لدى السودان
15:16 GMTسيف الإسلام القذافي: القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن ضد قرار استبعادي
15:15 GMTأمريكا: متحور "أوميكرون" يصل حتما إلينا ويجب الاستعداد لفعل "أي شيء"
15:02 GMTدنيا سمير غانم تكشف لأول مرة عن طلب دلال عبد العزيز من رشوان توفيق قبل وفاتها
15:01 GMT7 خيارات غذائية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة
14:51 GMTزوجة موسيماني تمنع مشكلة كادت تبعده عن قيادة الأهلي
14:49 GMT إعلام: تسمية المتحور "أوميكرون" تجنبا للإساءة إلى الرئيس الصيني