وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Serviceوزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Service
شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية، الذي نظمته مصر تحت عنوان "التحديات الناشئة".
يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية فى مختلف المجالات العسكرية، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الأحد.
تم تنظيم المنتدى بحضور كبار قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات الجوية لـ"الدول الشقيقة والصديقة"، إضافة إلى وفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين فى مجال الطيران، بحسب البيان.
وحضر المنتدى ممثلو كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة الجوية، إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المشاركة في التغطية الإعلامية لفعاليات المنتدى.
20 يونيو 2020, 20:25 GMT
بدأ المنتدى بكلمة قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي، التي أعرب خلالها عن ترحيبيه بالوفود المشاركة، حيث أكد على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات ودورها في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات بما يسهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا وعلوم الطيران لمواجهة التهديدات المحتملة.
© Photo / Egypt State Information Serviceفعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Service
وتضمن المنتدى عرضا تقديميا للقوات الجوية المصرية تناول الدور الذي تقوم به فى مجابهة الإرهاب والتهديدات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار أعمال القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية والأمن القومي.
© Photo / Egypt State Information Serviceوزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Service
وتضمن المنتدى رؤية القوات الجوية للدول المشاركة حول أهم التحديات والتهديدات التى تواجهها على المستويين الإقليمي والدولي وأسلوب مجابهتها، إضافة إلى عقد ورش عمل تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام علاوة على الاستفادة من التطور المستمر فى علوم الطيران والفضاء.
© Photo / Egypt State Information Serviceوزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Service
وسلطت عدد من الشركات المشاركة في المنتدى الضوء على أهم وأحدث التطورات التكنولوجية فى مجال الفضاء وعلوم الطيران.
وألقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركين في فعاليات المنتدى.
© Photo / Egypt State Information Serviceوزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
وزير الدفاع المصري يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية
© Photo / Egypt State Information Service
وأكد الفريق أول محمد زكي حرص القوات المسلحة في المشاركة لتقديم رؤى مستقبلية تعتمد على أسس علمية لمواجهة التحديات المختلفة.
كما أشاد وزير الدفاع المصري بجميع الموضوعات التى تم طرحها بالمنتدى وأهميتها في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكيد على الجاهزية والاستعداد القتالي وفقا لما تتطلبه المرحلة.
© Sputnikالقوات الجوية المشاركة في تمرين مشترك بالسعودية
القوات الجوية المشاركة في تمرين مشترك بالسعودية
© Sputnik