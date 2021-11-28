https://arabic.sputniknews.com/20211128/وزير-الصحة-الجنوب-أفريقي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-آثار-مدمرة-لحظر-السفر-إلى-بلاده-1053368151.html

وزير الصحة الجنوب أفريقي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن آثار مدمرة لحظر السفر إلى بلاده

وزير الصحة الجنوب أفريقي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن آثار مدمرة لحظر السفر إلى بلاده

تحدث وزير الصحة الجنوب أفريقي، جو فالا، عن آثار مدمرة تتعرض لها بلاده ودول أخرى نتيجة حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول في أعقاب ظهور متحور فيروس كورونا... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T16:41+0000

2021-11-28T16:41+0000

2021-11-28T16:41+0000

فيروس كورونا

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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وأعرب الوزير الجنوب أفريقي، عن أمله في أن تتراجع الدول التي فرضت حظر سفر على بلاده ودول أفريقية أخرى تحسبًا لانتشار المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدًا أن حظر السفر من شأنه تدمير اقتصادات الدول التي فُرض عليها.وبحسب فالا، فإن حكومة جنوب أفريقيا ترى أن قرارات حظر السفر التي فرضتها دول عديدة على بلاده ودول أفريقية أخرى "غير مسؤولة وغير ضرورية".وحول مدى رضا الحكومة الجنوب أفريقية عن معدل التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قال فالا إن الحكومة غير راضية، ولكنها ستواصل جهودها إلى أن يتم تطعيم جميع سكان البلاد.وشهدت مقاطعة غوتنغ شرقي جنوب أفريقيا ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون"، الذي ظهرت أولى الإصابات به في مدينة بريتوريا ثم بدأت بالانتشار إلى مناطق أخرى، حيث يسبب في العادة أعراضًا خفيفة كالسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول لعالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول مثل بريطانيا، وعمان، ومصر، والسعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور "أوميكرون".

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فيروس كورونا