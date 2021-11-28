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وزير خارجية أوكرانيا: روسيا تأمل فشل اتفاقات مينسك
وزير خارجية أوكرانيا: روسيا تأمل فشل اتفاقات مينسك
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن روسيا تأمل بفشل اتفاقات مينسك، ما سيؤمن لها حرية التصرف. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T03:45+0000
2021-11-28T03:45+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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برلين – سبوتنيك. وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "زايت" الألمانية، ردا على سؤال حول مصير اتفاقات مينسك: "أعتقد أن روسيا قد تكون مسرورة بفشل اتفاقات مينسك، لأن ذلك سيعطيها حرية التصرف. لكننا لا نرغب بأن نعطيهم هذه الرفاهية".يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من العام نفسه.وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع متواصلة رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.والجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سبتمبر/5 أيلول 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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أخبار بيلاروسيا اليوم

وزير خارجية أوكرانيا: روسيا تأمل فشل اتفاقات مينسك

03:45 GMT 28.11.2021
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علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن روسيا تأمل بفشل اتفاقات مينسك، ما سيؤمن لها حرية التصرف.
برلين – سبوتنيك. وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "زايت" الألمانية، ردا على سؤال حول مصير اتفاقات مينسك: "أعتقد أن روسيا قد تكون مسرورة بفشل اتفاقات مينسك، لأن ذلك سيعطيها حرية التصرف. لكننا لا نرغب بأن نعطيهم هذه الرفاهية".
ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني، فإن بلده لم تنتهك هذه الاتفاقات قط، "ولا يوجد أي شيء أفضل من اتفاقات مينسك".
يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من العام نفسه.
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وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع متواصلة رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.
يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
والجدير بالذكر أن بروتوكول مينسك أو اتفاق مينسك هو اتفاق لوقف الحرب في دونباس، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سبتمبر/5 أيلول 2014. بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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