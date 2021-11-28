https://arabic.sputniknews.com/20211128/ياسمين-عبد-العزيز-تروي-تفاصيل-ما-حدث-داخل-غرفة-العمليات-فيديو-1053358009.html

ياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات... فيديو

ياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات... فيديو

نشرت الإعلامية منى الشاذلي برومو لحلقة جديدة سجلتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تعافيها من الوعكة الصحية الأخيرة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

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مصر

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وحسب المقطع الذي نشرته الشاذلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، قالت ياسمين: "أنا كنت بموت، وكانوا بيجهزولي التُربة".وعن تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات، قالت ياسمين: "كان عندي صدمة.. لقيت معدتي بره، بقيت بني آدمة تانية".اللقاء الذي سيكون ضمن برنامج "معكم منى الشاذلي"، سوف يذاع خلال الفترة المقبلة على شاشة قناة "بي بي سي" المصرية الخاصة.وعن مشاعرها أثناء تلك الأزمة الصحية، قالت ياسمين عبد العزيز: "كل مشكلتي كانت ولادي، قلت لأخويا الكبير خلي بالك من ياسمين وسيف".وعبرت عن صعوبة ما مرت به، قائلة: "مش قادرة أصدق إني قاعدة هنا بتكلم عن الموضوع ده، هبقى مرتاحة إني أروح لربنا، هبقى مرتاحة هناك أكتر، الناس كلها دعتلي".يشار إلى أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى في الـ 11 من يوليو/ تموز الماضي، لإجراء عملية جراحية، لكن الأمور تطورت، بعدما كتب أحمد العوضي، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".بعدها، وفي الـ 10 من أغسطس/ آب الماضي، غادرت ياسمين عبد العزيز، مصر إلى سويسرا، من أجل استكمال العلاج حسبما تم الإعلان عنه.وظلت الأخبار تتداول عن صعوبة حالتها إلى أن أطلت على جمهورها من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، في الـ 10 من سبتمبر/ أيلول الماضي، كاشفة عن تعافيها.

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مصر