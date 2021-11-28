تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211128/ياسمين-عبد-العزيز-تروي-تفاصيل-ما-حدث-داخل-غرفة-العمليات-فيديو-1053358009.html
ياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات... فيديو
ياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات... فيديو
نشرت الإعلامية منى الشاذلي برومو لحلقة جديدة سجلتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تعافيها من الوعكة الصحية الأخيرة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:59+0000
2021-11-28T12:59+0000
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050118186_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e1acb6f4e676eb48a94a146d02e1408d.jpg
وحسب المقطع الذي نشرته الشاذلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، قالت ياسمين: "أنا كنت بموت، وكانوا بيجهزولي التُربة".وعن تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات، قالت ياسمين: "كان عندي صدمة.. لقيت معدتي بره، بقيت بني آدمة تانية".اللقاء الذي سيكون ضمن برنامج "معكم منى الشاذلي"، سوف يذاع خلال الفترة المقبلة على شاشة قناة "بي بي سي" المصرية الخاصة.وعن مشاعرها أثناء تلك الأزمة الصحية، قالت ياسمين عبد العزيز: "كل مشكلتي كانت ولادي، قلت لأخويا الكبير خلي بالك من ياسمين وسيف".وعبرت عن صعوبة ما مرت به، قائلة: "مش قادرة أصدق إني قاعدة هنا بتكلم عن الموضوع ده، هبقى مرتاحة إني أروح لربنا، هبقى مرتاحة هناك أكتر، الناس كلها دعتلي".يشار إلى أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى في الـ 11 من يوليو/ تموز الماضي، لإجراء عملية جراحية، لكن الأمور تطورت، بعدما كتب أحمد العوضي، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".بعدها، وفي الـ 10 من أغسطس/ آب الماضي، غادرت ياسمين عبد العزيز، مصر إلى سويسرا، من أجل استكمال العلاج حسبما تم الإعلان عنه.وظلت الأخبار تتداول عن صعوبة حالتها إلى أن أطلت على جمهورها من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، في الـ 10 من سبتمبر/ أيلول الماضي، كاشفة عن تعافيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050118186_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8b0e49feefd623e85ab117db7bd5a09f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر

ياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات... فيديو

12:59 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز
الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
نشرت الإعلامية منى الشاذلي برومو لحلقة جديدة سجلتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تعافيها من الوعكة الصحية الأخيرة.
وحسب المقطع الذي نشرته الشاذلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام، قالت ياسمين: "أنا كنت بموت، وكانوا بيجهزولي التُربة".
وعن تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات، قالت ياسمين: "كان عندي صدمة.. لقيت معدتي بره، بقيت بني آدمة تانية".
اللقاء الذي سيكون ضمن برنامج "معكم منى الشاذلي"، سوف يذاع خلال الفترة المقبلة على شاشة قناة "بي بي سي" المصرية الخاصة.
وعن مشاعرها أثناء تلك الأزمة الصحية، قالت ياسمين عبد العزيز: "كل مشكلتي كانت ولادي، قلت لأخويا الكبير خلي بالك من ياسمين وسيف".
وعبرت عن صعوبة ما مرت به، قائلة: "مش قادرة أصدق إني قاعدة هنا بتكلم عن الموضوع ده، هبقى مرتاحة إني أروح لربنا، هبقى مرتاحة هناك أكتر، الناس كلها دعتلي".
يشار إلى أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى في الـ 11 من يوليو/ تموز الماضي، لإجراء عملية جراحية، لكن الأمور تطورت، بعدما كتب أحمد العوضي، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".
بعدها، وفي الـ 10 من أغسطس/ آب الماضي، غادرت ياسمين عبد العزيز، مصر إلى سويسرا، من أجل استكمال العلاج حسبما تم الإعلان عنه.
وظلت الأخبار تتداول عن صعوبة حالتها إلى أن أطلت على جمهورها من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، في الـ 10 من سبتمبر/ أيلول الماضي، كاشفة عن تعافيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:21 GMTكوريا الجنوبية تطلب مساعدة عاجلة من دولتين عربيتين بعد إجراء صيني
13:19 GMTرئيسي خلال لقائه مع أردوغان: يمكننا تقريب العلاقات الاقتصادية إلى المستوى الاستراتيجي
13:02 GMTرئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة
12:59 GMTياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل ما حدث داخل غرفة العمليات... فيديو
12:58 GMTشرطة أستراليا تدين امرأة بتهمة إضرامها النار في فندق للحجر الصحي
12:52 GMTلهذا السبب... الرئيس التشيكي يحضر حفل تنصيب رئيس الوزراء في "حجرة زجاجية"
12:52 GMTإسرائيل تخلي قاعدة عسكرية في إيلات لأغراض ترفيهية
12:46 GMTما العوامل التي تتوقف عليها طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية في الفترة المقبلة؟
12:41 GMTوالد الطفل السوري الغريق يطلب من بوريس جونسون زج مهربي البشر في السجن مدى الحياة
12:38 GMTأبرز المرشحين للفوز بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" لسنة 2021
12:33 GMTبريطانيا: نحتاج إلى تعاون فرنسا في التصدي لأزمة المهاجرين
12:32 GMTالصراع السياسي العراقي… إلى التوافق أم التعقيد؟
12:31 GMTالجيش الياباني يلغي مناورات عسكرية للحفاظ على أزهار الكرز
12:25 GMTالجيش الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدته شمال شرقي سوريا
12:21 GMTاكتشاف الكوكب "الأغرب على الإطلاق" يسير بسرعة فائقة تسبق نظيره "ذو الأجنحة"... صور وفيديو
12:12 GMTدبابة "تي 90 إم إس" الروسية تظهر في "إيديكس 2021"
12:07 GMTإفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية بشكل رسمي للتدريس في الجامعات
12:06 GMTالسعودية تصدر توجيها جديدا بشأن الحرم المكي
12:05 GMTالهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تحدد 22 مارس موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات
12:03 GMTروسيا تعلق على كلام البابا فرنسيس بشأن "مقبرة المهاجرين"