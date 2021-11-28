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https://arabic.sputniknews.com/20211128/-إعلام-تسمية-المتحور-أوميكرون-تجنبا-للإساءة-إلى-الرئيس-الصيني-1053362298.html
إعلام: تسمية المتحور "أوميكرون" تجنبا للإساءة إلى الرئيس الصيني
إعلام: تسمية المتحور "أوميكرون" تجنبا للإساءة إلى الرئيس الصيني
أثار اكتشاف متحور "أوميكرون"، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، بأنه "مقلق"، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T14:49+0000
2021-11-28T14:49+0000
العالم
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أصل هذا الاسم، وكيفية اختيار منظمة الصحة العالمية له.وتمت تسمية المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا، باسم الحرف الخامس عشر من الأبجدية اليونانية.وهناك الآن سبعة متحورات "ذات أهمية، أو مثيرة للقلق"، ولكل منها حرف يوناني، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وبعض المتحورات الأخرى ذات الأحرف اليونانية، لا تصل إلى مستويات التصنيف هذه.وأوضحت الصحيفة أن المنظمة قامت بـ"تخطي حرفين" قبل "أوميكرون"، وهما "Nu" و"Xi"، مما أدى إلى تكهنات حول ما إذا كان تم تجنب حرف "Xi" احتراما للرئيس الصيني، Xi Jinping، شي جينبينغ.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش، إنه من السهل الخلط بين "Nu" وكلمة "نيو في الإنكليزية، ولم يتم استخدام "Xi" لأنه اسم شائع.وأضاف أن المنظمة "تتبع أفضل الممارسات لتسمية الأمراض، وتتجنب الإساءة إلى أي ثقافة أو مجتمع أو وطن أو إقليم أو أي مجموعات أو عرقيات".وواصل المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" انتشاره في مختلف أرجاء العالم، اليوم الأحد، فتم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمرك وأستراليا، على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.
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إعلام: تسمية المتحور "أوميكرون" تجنبا للإساءة إلى الرئيس الصيني

14:49 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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أثار اكتشاف متحور "أوميكرون"، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، بأنه "مقلق"، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة "كوفيد-19" المستمرة منذ نحو عامين.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أصل هذا الاسم، وكيفية اختيار منظمة الصحة العالمية له.
وتمت تسمية المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب أفريقيا، باسم الحرف الخامس عشر من الأبجدية اليونانية.
وهناك الآن سبعة متحورات "ذات أهمية، أو مثيرة للقلق"، ولكل منها حرف يوناني، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وبعض المتحورات الأخرى ذات الأحرف اليونانية، لا تصل إلى مستويات التصنيف هذه.
وأوضحت الصحيفة أن المنظمة قامت بـ"تخطي حرفين" قبل "أوميكرون"، وهما "Nu" و"Xi"، مما أدى إلى تكهنات حول ما إذا كان تم تجنب حرف "Xi" احتراما للرئيس الصيني، Xi Jinping، شي جينبينغ.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش، إنه من السهل الخلط بين "Nu" وكلمة "نيو في الإنكليزية، ولم يتم استخدام "Xi" لأنه اسم شائع.
وأضاف أن المنظمة "تتبع أفضل الممارسات لتسمية الأمراض، وتتجنب الإساءة إلى أي ثقافة أو مجتمع أو وطن أو إقليم أو أي مجموعات أو عرقيات".
وواصل المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" انتشاره في مختلف أرجاء العالم، اليوم الأحد، فتم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمرك وأستراليا، على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.
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