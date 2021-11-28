‏ إنفاق 220 مليون دولار خلال 6 ساعات في "الجمعة السوداء"‏ بإسرائيل

وأظهرت البيانات من الخدمات المصرفية الآلية لمعالج بطاقات الائتمان أن الإسرائيليين أنفقوا بين الساعة الثامنة صباحا والثانية ظهرا، حوالي 220 مليون دولار، بزيادة تعادل 22 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ونشأ يوم "الجمعة السوداء" السنوي في أمريكا، وهواليوم الذي يلي احتفالات عيد الشكر في البلاد، كما أنه البداية التقليدية لموسم التسوق في العطلات.واكتسب يوم "الجمعة السوداء" شعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم، باعتباره يوما للتخفيضات الكبيرة، بما في ذلك في إسرائيل.ويستفيد العديد من الإسرائيليين من "الجمعة السوداء" للشراء عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك من مواقع "أمازون" و"علي بابا".يشار إلى أن المتسوقين في التجارة الإلكترونية في أمريكا أنفقوا 76 مليار دولار منذ أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بزيادة أكثر من 20 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات من شركة البرمجيات "أدوبي".
أنفق الإسرائيليون مئات الملايين من الشواقل في غضون ساعات خلال يوم "الجمعة السوداء"، المعروف بتخفيضاته العالمية.
وأظهرت البيانات من الخدمات المصرفية الآلية لمعالج بطاقات الائتمان أن الإسرائيليين أنفقوا بين الساعة الثامنة صباحا والثانية ظهرا، حوالي 220 مليون دولار، بزيادة تعادل 22 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ونشأ يوم "الجمعة السوداء" السنوي في أمريكا، وهواليوم الذي يلي احتفالات عيد الشكر في البلاد، كما أنه البداية التقليدية لموسم التسوق في العطلات.
واكتسب يوم "الجمعة السوداء" شعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم، باعتباره يوما للتخفيضات الكبيرة، بما في ذلك في إسرائيل.
ويستفيد العديد من الإسرائيليين من "الجمعة السوداء" للشراء عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك من مواقع "أمازون" و"علي بابا".
يشار إلى أن المتسوقين في التجارة الإلكترونية في أمريكا أنفقوا 76 مليار دولار منذ أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بزيادة أكثر من 20 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات من شركة البرمجيات "أدوبي".