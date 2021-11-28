https://arabic.sputniknews.com/20211128/-خبير-يكشف-عن-العملات-غير-المضمونة-للاستثمار-والإدخار-المالي-1053344900.html

خبير يكشف عن العملات غير المضمونة للاستثمار والإدخار المالي

خبير يكشف عن العملات غير المضمونة للاستثمار والإدخار المالي

كشف خبير مالي روسي عن العملات المالية التي يجب الابتعاد عنها وعدم خوض غمار المجازفة والقيام بعمليات استثمار نقدي فيها. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T06:49+0000

2021-11-28T06:49+0000

2021-11-28T06:49+0000

اقتصاد

أخبار أفغانستان اليوم

تركيا

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719288_0:32:1016:604_1920x0_80_0_0_3e9a391d9f50e728645e434433ab0e6b.jpg

قال الخبير الروسي، مدير شركة BKS World of Investments، ألكسندر باختين، لوكالة "سبوتنيك": لا يُنصح بشراء العملات التي تعود لدول إيران وفنزويلا وأفغانستان، باستثناء الحالات التي يُخطط فيها للسفر أو الانتقال مؤقتًا أو بشكل دائم إلى هذه الدول".وأوضح الخبير أن "عملات هذه الدول تعتبر من الأصول غير المستقرة وغير المربحة بسبب المشاكل الاقتصادية أو السياسية". مضيفا أن الليرة التركية انضمت إلى هذه العملات، وذلك لأن هذه العملة ومنذ عام 2021 بدأت بالتراجع وانخفض سعرها أكثر من 40%".وأضاف باختين قائلا: "من المنطقي أن يقوم المستثمر بضخ أمواله في العملات الرقمية بدل الاحتفاظ بعملات الدولار واليوروالنقدية".

https://arabic.sputniknews.com/20211123/الليرة-التركية-تشهد-أسوأ-انهيار-لها-في-20-عاما-بعد-11-يوما-من-الهبوط-المتواصل-1052659109.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, أخبار أفغانستان اليوم, تركيا, إيران