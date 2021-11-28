خرق أمني جديد... خرائط مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي تعرض على الإنترنت

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن خرائط بناء مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في شارع بلفور بالقدس، معروضة على شبكة الإنترنت، وهو المقر الدائم لأي رئيس حكومة في البلاد، يتم انتخابه، ويفترض أن يستخدمه مع عائلته للسكن، وكذلك لاستقبال كبار الضيوف.وأكدت الصحيفة أن أي شخص يمكنه الوصول إلى خرائط بناء مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر موقع بلدية القدس المحتلة، وهو المخطط الذي تظهر فيه صور ورسومات دقيقة للسكن الرسمي لرئيس الوزراء، حيث تبين تلك الخرائط أماكن المكاتب والأشجار والحدائق والأرصفة.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مخططات البناء لمقر رئيس الوزراء تم تسليمها لبلدية القدس، باعتبارها جزءا من الخطوات اللازمة لتقديم طلبات الحصول على تصاريح البناء، لافتة إلى أن أحد باحثي أمن المعلومات قد اكتشف هذه الثغرة الأمنية الخطيرة، مطالبا المسؤولين عن أمن رئيس الوزراء في البلاد وجهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" بالتحقيق في الواقعة الأمنية الخطيرة.وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن مكتب نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، قد أمر بلدية القدس بإزالة تلك الخرائط والمخططات والصور عن مقر إقامته، بناء على طلب الصحيفة نفسها "يديعوت أحرونوت".
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن خرق أمني جديد في إسرائيل، يتعلق بمقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في شارع بلفور في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن خرائط بناء مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في شارع بلفور بالقدس، معروضة على شبكة الإنترنت، وهو المقر الدائم لأي رئيس حكومة في البلاد، يتم انتخابه، ويفترض أن يستخدمه مع عائلته للسكن، وكذلك لاستقبال كبار الضيوف.
وأكدت الصحيفة أن أي شخص يمكنه الوصول إلى خرائط بناء مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر موقع بلدية القدس المحتلة، وهو المخطط الذي تظهر فيه صور ورسومات دقيقة للسكن الرسمي لرئيس الوزراء، حيث تبين تلك الخرائط أماكن المكاتب والأشجار والحدائق والأرصفة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مخططات البناء لمقر رئيس الوزراء تم تسليمها لبلدية القدس، باعتبارها جزءا من الخطوات اللازمة لتقديم طلبات الحصول على تصاريح البناء، لافتة إلى أن أحد باحثي أمن المعلومات قد اكتشف هذه الثغرة الأمنية الخطيرة، مطالبا المسؤولين عن أمن رئيس الوزراء في البلاد وجهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" بالتحقيق في الواقعة الأمنية الخطيرة.
وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن مكتب نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، قد أمر بلدية القدس بإزالة تلك الخرائط والمخططات والصور عن مقر إقامته، بناء على طلب الصحيفة نفسها "يديعوت أحرونوت".