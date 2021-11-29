أحدث دبابة روسية تظهر بمظهر غير عادي

وظهرت دبابة "تي-14" بالمظهر غير المألوف في صور التُقطت أثناء قيام نائب وزير الدفاع الروسي، أليسي كريفوروتشكو، وقائد القوات البرية الروسية، أوليغ ساليوكوف، بزيارة عمل إلى مصنع الدبابات "أورال فاغون زافود". كما يظهر في هذه الصور التي تتجلى فيها بعض تفاصيل معدات الدبابة، الجزء الأمامي المعدل من جسم الدبابة والحُجُب الواقية المعدلة لجانبي الدبابة. وأجريت هذه التغييرات في سياق الاختبارات التي تُجريها القوات الروسة للدبابة الجديدة وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".ومن مميزات دبابة "تي-14" خلو برجها الحاوي على الأسلحة من الطاقم البشري المتواجد داخل جسم الدبابة.ويجب أن تستلم القوات الروسية أكثر من 60 دبابة جديدة من طراز "تي-90إم" أيضا في الشهر الأخير من عام 2021، حسب دائرة الإعلام بوزارة الدفاع الروسية.
لأول مرة شوهدت دبابة "تي-14 أرماتا"، وهي الدبابة الروسية الجديدة الأكثر تطورا، خالية من الغطاء الواقي للبرج.
وظهرت دبابة "تي-14" بالمظهر غير المألوف في صور التُقطت أثناء قيام نائب وزير الدفاع الروسي، أليسي كريفوروتشكو، وقائد القوات البرية الروسية، أوليغ ساليوكوف، بزيارة عمل إلى مصنع الدبابات "أورال فاغون زافود". كما يظهر في هذه الصور التي تتجلى فيها بعض تفاصيل معدات الدبابة، الجزء الأمامي المعدل من جسم الدبابة والحُجُب الواقية المعدلة لجانبي الدبابة. وأجريت هذه التغييرات في سياق الاختبارات التي تُجريها القوات الروسة للدبابة الجديدة وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
وصرح ممثل القوات المسلحة في مصنع "أورال فاغون زافود"، الرائد دميتري ريبين، للصحفيين أنه من المقرر أن يتم تسليم 20 دبابة من طراز "تي-14" إلى القوات المسلحة الروسية قبل نهاية عام 2021. وقد أُعلن في الصيف الماضي عن إجراء تغييرات على مجموعة نقل الحركة لـ14 دبابة من الدبابات لـ20 اللازم تسليمها إلى القوات المسلحة في نهاية عام 2021.
ومن مميزات دبابة "تي-14" خلو برجها الحاوي على الأسلحة من الطاقم البشري المتواجد داخل جسم الدبابة.
ويجب أن تستلم القوات الروسية أكثر من 60 دبابة جديدة من طراز "تي-90إم" أيضا في الشهر الأخير من عام 2021، حسب دائرة الإعلام بوزارة الدفاع الروسية.