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أردوغان يعلن اعتزام تركيا القيام بخطوات للتقارب مع مصر وإسرائيل
أردوغان يعلن اعتزام تركيا القيام بخطوات للتقارب مع مصر وإسرائيل
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع كل من مصر وإسرائيل. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T11:36+0000
2021-11-29T11:36+0000
تركيا
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ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة بعد رحلته إلى تركمانستان، جاء فيها: "نعتزم اتخاذ خطوات للتقارب مع مصر وإسرائيل كتلك التي اتخذناها مع الإمارات".وقال الرئيس التركي إنه يعتزم زيارة الإمارات في فبراير/ شباط المقبل على رأس وفد رفيع المستوى، مشيرا إلى أن العلاقات مع الإمارات أتاحت استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الرسمية أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
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تركيا

أردوغان يعلن اعتزام تركيا القيام بخطوات للتقارب مع مصر وإسرائيل

11:36 GMT 29.11.2021
© REUTERS / UMIT BEKTASالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع كل من مصر وإسرائيل.
ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة بعد رحلته إلى تركمانستان، جاء فيها: "نعتزم اتخاذ خطوات للتقارب مع مصر وإسرائيل كتلك التي اتخذناها مع الإمارات".
وقال الرئيس التركي إنه يعتزم زيارة الإمارات في فبراير/ شباط المقبل على رأس وفد رفيع المستوى، مشيرا إلى أن العلاقات مع الإمارات أتاحت استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الرسمية أن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
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