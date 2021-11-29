أكثر من 145 طن كوكايين... أحدث مراحل العملية أوريون في كولومبيا

قالت البحرية الكولومبية، اليوم الاثنين، إن السلطات العسكرية والشرطية من أكثر من 40 دولة بأنحاء أوروبا والأمريكتين صادرت 145.3 طن كوكايين في المرحلة الثامنة من العملية أوريون، وهي عملية بحرية متعددة الجنسيات لمكافحة تهريب المخدرات.وأوضحت البحرية الكولومبية أنه تم القبض على نحو 575 شخصا من جنسيات مختلفة أثناء الحملة التي استمرت بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، مضيفة أن تم ضبط 49 سفينة إضافة إلى ست غواصات وثلاث طائرات، وفقا لرويترز.كما صادرت العملية 66 طنا من الماريغوانا.وأضافت البحرية، أنه منذ إطلاق العملية أوريون في 2018، ضبط العمل المشترك ما يزيد على 545 طنا من الكوكايين و244 طنا من الماريجوانا.وعلى الرغم من محاربتها تهريب المخدرات منذ عقود، فإن كولومبيا ما زالت منتجا عالميا كبيرا للكوكايين وتواجه ضغطا مستمرا من الولايات المتحدة، للحد من محصول الكوكا، المكون الرئيسي للمخدر، وكذلك إنتاج الكوكايين.وقال المكتب الوطني لسياسة مكافحة المخدرات التابع للبيت الأبيض، إن قدرة كولومبيا على إنتاج الكوكايين زادت العام الماضي 7.9 بالمئة إلى 1010 أطنان.
البحرية الكولومبية: ضبط 145.3 طن كوكايين في أحدث مراحل العملية أوريون
قالت البحرية الكولومبية، اليوم الاثنين، إن السلطات العسكرية والشرطية من أكثر من 40 دولة بأنحاء أوروبا والأمريكتين صادرت 145.3 طن كوكايين في المرحلة الثامنة من العملية أوريون، وهي عملية بحرية متعددة الجنسيات لمكافحة تهريب المخدرات.
ويمثل هذا الرقم أكبر كمية كوكايين تُضبط خلال العملية حتى الآن.
وأوضحت البحرية الكولومبية أنه تم القبض على نحو 575 شخصا من جنسيات مختلفة أثناء الحملة التي استمرت بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، مضيفة أن تم ضبط 49 سفينة إضافة إلى ست غواصات وثلاث طائرات، وفقا لرويترز.
كما صادرت العملية 66 طنا من الماريغوانا.
وأضافت البحرية، أنه منذ إطلاق العملية أوريون في 2018، ضبط العمل المشترك ما يزيد على 545 طنا من الكوكايين و244 طنا من الماريجوانا.
وعلى الرغم من محاربتها تهريب المخدرات منذ عقود، فإن كولومبيا ما زالت منتجا عالميا كبيرا للكوكايين وتواجه ضغطا مستمرا من الولايات المتحدة، للحد من محصول الكوكا، المكون الرئيسي للمخدر، وكذلك إنتاج الكوكايين.
وقال المكتب الوطني لسياسة مكافحة المخدرات التابع للبيت الأبيض، إن قدرة كولومبيا على إنتاج الكوكايين زادت العام الماضي 7.9 بالمئة إلى 1010 أطنان.