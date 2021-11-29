https://arabic.sputniknews.com/20211129/إسبانيا-حاملة-اللقب-تودع-كأس-ديفيز-بعد-خسارتها-أمام-روسيا-1053377841.html

إسبانيا حاملة اللقب تودع كأس ديفيز بعد خسارتها أمام روسيا

إسبانيا حاملة اللقب تودع كأس ديفيز بعد خسارتها أمام روسيا

ودعت إسبانيا كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال، بينما حجز الاتحاد الروسي مكانه في دور الثمانية بعد انتصار مثير في مدريد. 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T03:34+0000

2021-11-29T03:34+0000

2021-11-29T03:34+0000

روسيا

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وكان الثنائي الإسباني مارسيل جرانويرس وفليسيانو لوبيز بحاجة إلى الفوز بمباراة الزوجي لإرسال إسبانيا إلى دور الثمانية على حساب صربيا، لكن رسلان كاراتسيف وأندريه روبليف عوضا تأخرهما بمجموعة لينتصرا 4-6 و6-2 و6-4 ويمنحان روسيا صدارة المجموعة الأولى.وحصلت السويد وصربيا على بطاقتي أفضل فريقين في المركز الثاني وتأهلتا إلى دور الثمانية بفضل تفوقهما في سجل الفوز والخسارة في دور المجموعات.وحقق روبليف انتصاره 50 هذا العام في اليوم السبت، واستغل تسديداته القوية ليفوز بالمجموعة الأولى، قبل أن يقلب لوبيز الطاولة ويفوز بالمباراة 2-6 و6-3 و6-4.وعادل دانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة النتيجة لصالح روسيا في مباراة الفردي الثانية ضد بابلو كارينيو بوستا، بعد بداية قوية للمجموعة الأولى، حيث تقدم 4-صفر في أقل من 11 دقيقة قبل أن يفوز بالمجموعة 6-2.ونجح المصنف الثاني عالميا في نهاية المطاف في التفوق خلال شوط فاصل، ليفوز بالمباراة وتنتقل المواجهة إلى مباراة الزوجي، حيث انتصرت روسيا في معركة متقاربة لتبدد آمال إسبانيا في الاحتفاظ باللقب.وضمنت ألمانيا صدارة المجموعة السادسة وضربت موعدا في دور الثمانية مع بريطانيا بعد تغلبها 2-1 على أستراليا، حيث حسم كيفن كرافيتز وتيم بوتز صعود الفريق الألماني بالفوز في مجموعتين متتاليتين خلال مباراة الزوجي الحاسمة.ولم يكن لفوز كولومبيا 2-1 على الولايات المتحدة في تورينو أهمية كبيرة، حيث احتلت المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف إيطاليا، ولم تتمكن من حصد أحد بطاقتي التأهل ضمن أفضل فريقين في المركز الثاني، بينما ودعت الولايات المتحدة الفائزة باللقب 32 مرة البطولة.وصعدت كرواتيا وكازاخستان وبريطانيا إلى دور الثمانية في وقت سابق يوم الأحد، بعد فوز الفرق الثلاثة بصدارة مجموعاتها، بينما خرجت أستراليا الفائزة باللقب 28 مرة.وتقام أولى مواجهات دور الثمانية اليوم الاثنين، حيث تلتقي إيطاليا مع كرواتيا في تورينو، قبل أن تلعب بريطانيا ضد ألمانيا في إنسبروك بالنمسا في اليوم التالي.

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