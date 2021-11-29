تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211129/إسرائيل-تطالب-القوى-العالمية-بعدم-الاستسلام-لـابتزاز-إيران-النووي-1053388702.html
إسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"
إسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، المشاركين في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، بما وصفه بـ"عدم الاستسلام لابتزاز إيران... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T13:18+0000
2021-11-29T13:18+0000
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501485_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_acf01f8ba2add3c1fc434e449278bd70.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال بينيت في مقطع فيديو نشره عبر "تويتر": "اليوم إيران تتجه إلى مفاوضات فيينا بهدف واضح وهو رفع العقوبات دون تقديم أي شيء تقريبا في المقابل".وأضاف أنه يدعو جميع حلفاء إسرائيل حول العالم إلى "عدم الاستسلام لابتزاز إيران النووي"، متابعا: "إيران لا تستحق مكافآت ولا صفقات مساومة ولا تخفيف للعقوبات مقابل وحشيتها".من جانبه قال وزير الخارجية يائير لابيد، على هامش توقيع مذكرة تفاهم استراتيجي خلال لقاءه مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الاثنين، إن هناك موقفا مشتركا بين البلدين بشأن إيران.وأوضح لابيد في تغريدة: "أعلم أننا ملتزمون بنفس الهدف وهو عدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، الإيرانيون يأتون إلى هذه المحادثات لسبب واحد فقط وهو رفع العقوبات".
https://arabic.sputniknews.com/20211129/خبير-إذا-طالبت-واشنطن-طهران-بمزيد-من-التنازلات-فلن-تصل-مباحثات-فيينا-إلى-نتائج-إيجابية-1053387277.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501485_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_a76ae91d2243b0cc161e19998013fe25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, إسرائيل

إسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"

13:18 GMT 29.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Sputnik . Evgueniy Batov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، المشاركين في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، بما وصفه بـ"عدم الاستسلام لابتزاز إيران النووي".
موسكو- سبوتنيك. وقال بينيت في مقطع فيديو نشره عبر "تويتر": "اليوم إيران تتجه إلى مفاوضات فيينا بهدف واضح وهو رفع العقوبات دون تقديم أي شيء تقريبا في المقابل".
وأضاف أنه يدعو جميع حلفاء إسرائيل حول العالم إلى "عدم الاستسلام لابتزاز إيران النووي"، متابعا: "إيران لا تستحق مكافآت ولا صفقات مساومة ولا تخفيف للعقوبات مقابل وحشيتها".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
خبير: إذا طالبت واشنطن طهران بمزيد من التنازلات فلن تصل مباحثات فيينا إلى نتائج إيجابية
12:50 GMT
من جانبه قال وزير الخارجية يائير لابيد، على هامش توقيع مذكرة تفاهم استراتيجي خلال لقاءه مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الاثنين، إن هناك موقفا مشتركا بين البلدين بشأن إيران.
وأوضح لابيد في تغريدة: "أعلم أننا ملتزمون بنفس الهدف وهو عدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، الإيرانيون يأتون إلى هذه المحادثات لسبب واحد فقط وهو رفع العقوبات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:48 GMTالإمارات تخفف عقوبة حيازة المخدرات
13:47 GMTمصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك": ضبط مستودع سري للأسلحة في ريف حمص
13:45 GMTخبير: ‎الحكومة‎ ‎اللبنانية‎ ‎تدرس‎ ‎مقترحا‎ ‎لتأجيل‎ ‎الانتخابات‎ ‎شهرين
13:44 GMT "روسكوسموس" تعلن موعد انطلاق سياح من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية
13:31 GMT"روسكوسموس": على روسيا إطلاق محطة فضائية إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030
13:24 GMTالاستخبارات الأمريكية تكشف كيف عانت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض
13:18 GMTإسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"
13:18 GMTحل سر اندثار حضارة صينية متقدمة "ليس لها مثيل" عاشت بالعصر الحجري... صور وفيديو
13:10 GMTدراسة أمريكية: الإفراط في تناول البيض قد يسبب الموت المبكر
13:00 GMTضحايا وسقوط مبان وتعليق حركة السفن في تركيا بعد هبوب عاصفة قوية... فيديو
12:57 GMTزاسيبكين لـ"سبوتنيك": المطلوب عدم استخدام لبنان كساحة للصراعات بين الأطراف الخارجية
12:56 GMTالسيسي يوجه رسالة للمشاركين في معرض "إيديكس 2021" خلال افتتاحه له... فيديو
12:53 GMTمعمرون تجاوزوا الـ100 في مدينة إيطالية يكشفون سر الحياة المديدة... فيديو
12:52 GMTإصابة 13 لاعب كرة قدم في ناد برتغالي بمتحور "أوميكرون"
12:50 GMTخبير: إذا طالبت واشنطن طهران بمزيد من التنازلات فلن تصل مباحثات فيينا إلى نتائج إيجابية
12:30 GMTليندسي لوهان تحتفل بخطوبتها من شاب إماراتي... صور
12:30 GMTدراسة: التحديق صباحا بلون محدد يعيد قوة النظر والعضيات و"يشحن" العين
12:16 GMTوزير الطاقة السعودي: لا أشعر بالقلق من متحور "أوميكرون"
12:13 GMTعملية دقيقة لوضع أخطر صاروخ روسي على منصة الإطلاق... فيديو
11:59 GMTهل تصبح مصر الوسيط لحل الأزمة بين الجزائر والمغرب؟