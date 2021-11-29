https://arabic.sputniknews.com/20211129/إسرائيل-تطالب-القوى-العالمية-بعدم-الاستسلام-لـابتزاز-إيران-النووي-1053388702.html

إسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"

إسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، المشاركين في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، بما وصفه بـ"عدم الاستسلام لابتزاز إيران... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T13:18+0000

2021-11-29T13:18+0000

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إيران

إسرائيل

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موسكو- سبوتنيك. وقال بينيت في مقطع فيديو نشره عبر "تويتر": "اليوم إيران تتجه إلى مفاوضات فيينا بهدف واضح وهو رفع العقوبات دون تقديم أي شيء تقريبا في المقابل".وأضاف أنه يدعو جميع حلفاء إسرائيل حول العالم إلى "عدم الاستسلام لابتزاز إيران النووي"، متابعا: "إيران لا تستحق مكافآت ولا صفقات مساومة ولا تخفيف للعقوبات مقابل وحشيتها".من جانبه قال وزير الخارجية يائير لابيد، على هامش توقيع مذكرة تفاهم استراتيجي خلال لقاءه مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الاثنين، إن هناك موقفا مشتركا بين البلدين بشأن إيران.وأوضح لابيد في تغريدة: "أعلم أننا ملتزمون بنفس الهدف وهو عدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، الإيرانيون يأتون إلى هذه المحادثات لسبب واحد فقط وهو رفع العقوبات".

https://arabic.sputniknews.com/20211129/خبير-إذا-طالبت-واشنطن-طهران-بمزيد-من-التنازلات-فلن-تصل-مباحثات-فيينا-إلى-نتائج-إيجابية-1053387277.html

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