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https://arabic.sputniknews.com/20211129/إسرائيل-تغلق-الحدود-بسبب-المتحور-الجديد-1053383460.html
إسرائيل تغلق الحدود بسبب المتحور الجديد
إسرائيل تغلق الحدود بسبب المتحور الجديد
أغلقت إسرائيل حدودها أمام المواطنين الأجانب، اليوم الاثنين، لمدة أسبوعين، وفقا لأمر اللجنة الحكومية بشأن فيروس كورونا، بسبب انتشار سلالة "أوميكرون". 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T10:31+0000
2021-11-29T10:31+0000
2021-11-29T10:34+0000
كاريكاتير
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كما أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية مرسوما يلزم الإسرائيليين، الذين تم تطعيمهم أو المرضى، عند عودتهم إلى البلاد، الخضوع لاختبار كورونا، وبعد ذلك سيتم عزلهم في المنزل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير
إسرائيل تغلق الحدود بسبب المتحور الجديد
10:31 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 10:34 GMT 29.11.2021)
أغلقت إسرائيل حدودها أمام المواطنين الأجانب، اليوم الاثنين، لمدة أسبوعين، وفقا لأمر اللجنة الحكومية بشأن فيروس كورونا، بسبب انتشار سلالة "أوميكرون".
كما أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية مرسوما يلزم الإسرائيليين، الذين تم تطعيمهم أو المرضى، عند عودتهم إلى البلاد، الخضوع لاختبار كورونا، وبعد ذلك سيتم عزلهم في المنزل.