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https://arabic.sputniknews.com/20211129/إصابة-13-لاعب-كرة-قدم-في-ناد-برتغالي-بمتحور-أوميكرون-1053387486.html
إصابة 13 لاعب كرة قدم في ناد برتغالي بمتحور "أوميكرون"
إصابة 13 لاعب كرة قدم في ناد برتغالي بمتحور "أوميكرون"
سجلت 13 إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد، بين لاعبي نادي بيلينينسيس البرتغالي لكرة القدم، حسبما أفادت الإذاعة العامة في البلاد يوم الاثنين نقلا عن المعهد الوطني... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T12:52+0000
2021-11-29T12:52+0000
2021-11-29T12:52+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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موسكو- سبوتنيك. في الأسبوع الماضي، سجلت 17 عينة اختبار إيجابية لفيروس كورونا بين 17 من لاعبي النادي وموظفيه، بعد عودة لاعب من جنوب أفريقيا.وفقا لاختبارات المعهد الوطني للصحة الأولية، فإن 13 لاعبا في الفريق يحملون متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا.وُضع كل من كان على اتصال بالأفراد المصابين تحت الحجر الصحي، بغض النظر عن ما إذا كان تم تطعيمه أم لا، حيث قررت السلطات الصحية اختبارهم بانتظام.في الأسبوع الماضي، أدرجت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
إصابة 13 لاعب كرة قدم في ناد برتغالي بمتحور "أوميكرون"
سجلت 13 إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد، بين لاعبي نادي بيلينينسيس البرتغالي لكرة القدم، حسبما أفادت الإذاعة العامة في البلاد يوم الاثنين نقلا عن المعهد الوطني للصحة.
موسكو-
سبوتنيك
. في الأسبوع الماضي، سجلت 17 عينة اختبار إيجابية لفيروس كورونا بين 17 من لاعبي النادي وموظفيه، بعد عودة لاعب من جنوب أفريقيا.
وفقا لاختبارات المعهد الوطني للصحة الأولية، فإن 13 لاعبا في
الفريق
يحملون متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا.
وُضع كل من كان على اتصال بالأفراد المصابين تحت الحجر الصحي، بغض النظر عن ما إذا كان تم تطعيمه أم لا، حيث قررت السلطات الصحية اختبارهم بانتظام.
في الأسبوع الماضي، أدرجت منظمة الصحة العالمية، المتحور الجديد ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق"، حيث قال العلماء إنه يحمل عددا كبيرًا من الطفرات، ما قد يجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال.