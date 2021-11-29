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https://arabic.sputniknews.com/20211129/إيديكس-2021-أضخم-معرض-للصناعات-الدفاعية-في-أفريقيا--1053392603.html
"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
تنطلق النسخة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في القاهرة الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 40 دولة. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T15:31+0000
2021-11-29T15:31+0000
2021-11-29T15:31+0000
انفوجرافيك
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وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة الحدث العالمي الضخم خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ويتم تنظيم المعرض الدفاعي والعسكري العالمي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من القوات المسلحة المصرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
تنطلق النسخة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في القاهرة الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 40 دولة.
وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة الحدث العالمي الضخم خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويتم تنظيم المعرض الدفاعي والعسكري العالمي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من القوات المسلحة المصرية.