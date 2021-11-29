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"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
تنطلق النسخة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في القاهرة الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 40 دولة. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
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وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة الحدث العالمي الضخم خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.ويتم تنظيم المعرض الدفاعي والعسكري العالمي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من القوات المسلحة المصرية.
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"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا

15:31 GMT 29.11.2021
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تنطلق النسخة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في القاهرة الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 40 دولة.
أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة الحدث العالمي الضخم خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويتم تنظيم المعرض الدفاعي والعسكري العالمي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من القوات المسلحة المصرية.
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