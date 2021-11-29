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https://arabic.sputniknews.com/20211129/ارتفاع-عملة-أوميكرون-المشفرة-بنسبة-960-بعد-تفشي-سلالة-جديدة-من-كورونا-تحمل-الاسم-نفسه-1053383015.html
ارتفاع عملة "أوميكرون" المشفرة بنسبة 960% بعد تفشي سلالة جديدة من كورونا تحمل الاسم نفسه
ارتفاع عملة "أوميكرون" المشفرة بنسبة 960% بعد تفشي سلالة جديدة من كورونا تحمل الاسم نفسه
سجلت عملة أوميكرون (OMIC) المشفرة ارتفاعا نسبيًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الاثنين، حيث تم منح متحور "كوفيد" سريع الانتشار نفس الاسم عن طريق... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T10:27+0000
2021-11-29T10:27+0000
اقتصاد
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تم ربط العملة ببروتوكول "Arbitrum Layer 2" وهو جوء في بورصة "SushiSwap" في 26 نوفمبر الحالي، وكانت قيمة العملة المشفرة حوالي 65 دولارًا لكل عملة.ارتفعت قيمة العملة بنسبة 960% إلى 689.12 دولارًا ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحسب ما ذكر موقع "coingecko".هذا وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".وأكدت المنظمة أن المتحور الجديد ليس مثل المتحورات السابقة مثل "ألفا" و"دلتا"، بل هو متحور له خصائص غير معروفة من قبل، وهو عصّي على اللقاحات العالمية المتداولة، وهنا مكمن خطورته إذا ما صحت المعلومات العلمية المتداولة بشأنه، أي أنه حتى الآن خارج السيطرة، ويحتاج العلماء إلى وقت للتعرف إليه أكثر، وإيجاد اللقاحات المناسبة لاحتوائه.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/هلع-كبير-وردود-أفعال-متفاوتة-من-دول-العالم-على-متحور-أوميكرون-الجديد---1053345899.html
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اقتصاد

ارتفاع عملة "أوميكرون" المشفرة بنسبة 960% بعد تفشي سلالة جديدة من كورونا تحمل الاسم نفسه

10:27 GMT 29.11.2021
© shutterstockعملة بيتكوين المشفرة
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© shutterstock
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سجلت عملة أوميكرون (OMIC) المشفرة ارتفاعا نسبيًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الاثنين، حيث تم منح متحور "كوفيد" سريع الانتشار نفس الاسم عن طريق المصادفة.
تم ربط العملة ببروتوكول "Arbitrum Layer 2" وهو جوء في بورصة "SushiSwap" في 26 نوفمبر الحالي، وكانت قيمة العملة المشفرة حوالي 65 دولارًا لكل عملة.
ارتفعت قيمة العملة بنسبة 960% إلى 689.12 دولارًا ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحسب ما ذكر موقع "coingecko".
هذا وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".
وأكدت المنظمة أن المتحور الجديد ليس مثل المتحورات السابقة مثل "ألفا" و"دلتا"، بل هو متحور له خصائص غير معروفة من قبل، وهو عصّي على اللقاحات العالمية المتداولة، وهنا مكمن خطورته إذا ما صحت المعلومات العلمية المتداولة بشأنه، أي أنه حتى الآن خارج السيطرة، ويحتاج العلماء إلى وقت للتعرف إليه أكثر، وإيجاد اللقاحات المناسبة لاحتوائه.
طائرات متوقفة في مطار مطار خورخي نيوبري الأرجنتيني بعد انتشار فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
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