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https://arabic.sputniknews.com/20211129/الاستخبارات-الأمريكية-تكشف-كيف-عانت-مع-ترامب-قبل-دخوله-البيت-الأبيض-1053388809.html
الاستخبارات الأمريكية تكشف كيف عانت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض
الاستخبارات الأمريكية تكشف كيف عانت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض
كشف جهاز الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" أن إحاطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثناء استعداده لدخول البيت الأبيض، كانت الأكثر صعوبة من أي رئيس... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T13:24+0000
2021-11-29T13:24+0000
2021-11-29T13:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وأوضح كتاب بعنوان "Getting to Know the President" (التعرف على الرئيس)، بقلم ضابط المخابرات السابق، جون إل. هيلغرسون، عن فروق تعامل كل رئيس أمريكي سابق مع الـ"سي آي إيه".وكتب هيلغرسون أنه "بالنسبة لمجتمع الاستخبارات، فقد كانت مرحلة انتقال ترامب هي الأصعب في تجربته التاريخية مع إحاطة الرؤساء الجدد".وأشار إلى أن التجربة الوحيدة الصعبة المماثلة كانت مع الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون، مشيرا إلى أن الأخير "رفض فعليا" العمل مع مجتمع الاستخبارات، وفضّل أن يحصل على معلوماته من خلال وسيط.وقال جول إل. هيلغرسون:وأوضح أنه "بدلا من إقصاء ترامب لمجتمع الاستخبارات، فقد تعامل معه لكنه هاجمه علنا".ونُشر كتاب جون إل. هيلغرسون "التعرف على الرئيس" لأول مرة في عام 1996، لكن يتم تحديثه مع تنصيب كل رئيس أمريكي جديد.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/ترامب-يحسم-جدلا-عن-تخطيطه-لخوض-حرب-مع-الصين-ويتهم-قائد-الجيش-الأمريكي-بالخيانة-1053346502.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
الاستخبارات الأمريكية تكشف كيف عانت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض
كشف جهاز الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" أن إحاطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أثناء استعداده لدخول البيت الأبيض، كانت الأكثر صعوبة من أي رئيس جديد.
وأوضح
كتاب بعنوان "Getting to Know the President"
(التعرف على الرئيس)، بقلم ضابط المخابرات السابق، جون إل. هيلغرسون، عن فروق تعامل كل رئيس أمريكي سابق مع الـ"سي آي إيه".
وكتب هيلغرسون أنه "بالنسبة لمجتمع الاستخبارات، فقد كانت مرحلة انتقال ترامب هي الأصعب في تجربته التاريخية مع إحاطة الرؤساء الجدد".
وأشار إلى أن التجربة الوحيدة الصعبة المماثلة كانت مع الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون، مشيرا إلى أن الأخير "رفض فعليا" العمل مع مجتمع الاستخبارات، وفضّل أن يحصل على معلوماته من خلال وسيط.
"كان ترامب مثل نيكسون، مرتابا وغير آمن بشأن عملية الاستخبارات، لكن على عكس نيكسون في طريقة رد فعله".
وأوضح أنه "بدلا من إقصاء ترامب لمجتمع الاستخبارات، فقد تعامل معه لكنه هاجمه علنا".
ونُشر كتاب جون إل. هيلغرسون "التعرف على الرئيس" لأول مرة في عام 1996، لكن يتم تحديثه مع تنصيب كل رئيس أمريكي جديد.