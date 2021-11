https://arabic.sputniknews.com/20211129/الاستخبارات-الأمريكية-تكشف-كيف-عانت-مع-ترامب-قبل-دخوله-البيت-الأبيض-1053388809.html

الاستخبارات الأمريكية تكشف كيف عانت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض

كشف جهاز الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" أن إحاطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ‏أثناء استعداده لدخول البيت الأبيض، كانت الأكثر صعوبة من أي رئيس... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

وأوضح كتاب بعنوان "Getting to Know the President" (التعرف على الرئيس)، بقلم ضابط المخابرات السابق، جون إل. هيلغرسون، عن فروق تعامل كل رئيس أمريكي سابق مع الـ"سي آي إيه".وكتب هيلغرسون أنه "بالنسبة لمجتمع الاستخبارات، فقد كانت مرحلة انتقال ترامب هي الأصعب في تجربته التاريخية مع إحاطة الرؤساء الجدد".وأشار إلى أن التجربة الوحيدة الصعبة المماثلة كانت مع الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون، مشيرا إلى أن الأخير "رفض فعليا" العمل مع مجتمع الاستخبارات، وفضّل أن يحصل على معلوماته من خلال وسيط.وقال جول إل. هيلغرسون:وأوضح أنه "بدلا من إقصاء ترامب لمجتمع الاستخبارات، فقد تعامل معه لكنه هاجمه علنا".ونُشر كتاب جون إل. هيلغرسون "التعرف على الرئيس" لأول مرة في عام 1996، لكن يتم تحديثه مع تنصيب كل رئيس أمريكي جديد.

الولايات المتحدة الأمريكية

2021

الأخبار

