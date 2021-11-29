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الجامعة العربية تتضامن مع الصومال في مواجهة أزمة تهدد ربع سكانه
الجامعة العربية تتضامن مع الصومال في مواجهة أزمة تهدد ربع سكانه
أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، تضامنها مع دولة الصومال في مواجهة أزمة إنسانية شديدة تضرب البلاد في الفترة الحالية. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T11:58+0000
2021-11-29T11:58+0000
جامعة الدول العربية
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جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال إن الجامعة العربية "تعرب عن تضامنها مع جمهورية الصومال في مواجهة الأزمة الإنسانية الشديدة التي يمر بها نتيجة موجة الجفاف التي تضرب البلاد".ودعت الجامعة العربية إلى "الاستجابة إلى النداء الذي وجهه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي لمساعدة بلاده على مواجهة الكارثة".في سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن "الصومال يشهد موجة جفاف متفاقمة بعد ثلاثة مواسم متتالية غير ممطرة، وأنه معرض لخطر موسم أمطار رابع ضعيف في عام 2021 مما أدى إلى موجة الجفاف الحالية وإلى تضرر حوالي 2.6 مليون شخص من الجفاف وتبعاته (أي ما يقارب ربع السكان)".يشار إلى أن أزمة الجفاف الحالية أدت إلى نزوح ما يقرب من مائة ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي ينطوي على تصاعد احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض بسبب صعوبة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب إلى جانب سوء مرافق الصرف الصحي.واختتمت الجامعة العربية بيانها بمناشدة المجتمع الدولي، ووكالات الاغاثة الإنسانية الأممية والدولية، بالوقوف بجانب شعب الصومال، وتوسيع نطاق الاستجابة المالية لمواجهة الاحتياجات الناشئة في المناطق المتضررة، بشكل مباشر أو من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة العربية.
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جامعة الدول العربية

الجامعة العربية تتضامن مع الصومال في مواجهة أزمة تهدد ربع سكانه

11:58 GMT 29.11.2021
© Photo / League of Arab Statesالجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية
الجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© Photo / League of Arab States
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أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، تضامنها مع دولة الصومال في مواجهة أزمة إنسانية شديدة تضرب البلاد في الفترة الحالية.
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال إن الجامعة العربية "تعرب عن تضامنها مع جمهورية الصومال في مواجهة الأزمة الإنسانية الشديدة التي يمر بها نتيجة موجة الجفاف التي تضرب البلاد".
ودعت الجامعة العربية إلى "الاستجابة إلى النداء الذي وجهه رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي لمساعدة بلاده على مواجهة الكارثة".
في سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن "الصومال يشهد موجة جفاف متفاقمة بعد ثلاثة مواسم متتالية غير ممطرة، وأنه معرض لخطر موسم أمطار رابع ضعيف في عام 2021 مما أدى إلى موجة الجفاف الحالية وإلى تضرر حوالي 2.6 مليون شخص من الجفاف وتبعاته (أي ما يقارب ربع السكان)".
يشار إلى أن أزمة الجفاف الحالية أدت إلى نزوح ما يقرب من مائة ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي ينطوي على تصاعد احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض بسبب صعوبة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب إلى جانب سوء مرافق الصرف الصحي.
واختتمت الجامعة العربية بيانها بمناشدة المجتمع الدولي، ووكالات الاغاثة الإنسانية الأممية والدولية، بالوقوف بجانب شعب الصومال، وتوسيع نطاق الاستجابة المالية لمواجهة الاحتياجات الناشئة في المناطق المتضررة، بشكل مباشر أو من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة العربية.
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