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https://arabic.sputniknews.com/20211129/الدولار-يرتفع-والعملات-الرئيسية-تتراجع-بعد-اضطرابات-بسبب-أوميكرون-1053384910.html
الدولار يرتفع والعملات الرئيسية تتراجع بعد اضطرابات بسبب "أوميكرون"
الدولار يرتفع والعملات الرئيسية تتراجع بعد اضطرابات بسبب "أوميكرون"
شهد الدولار ارتفاعا في حين تراجع اليورو واستقر الين اليوم الاثنين، مع هدوء الأسواق بعد الصدمة الأولى لاكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T11:13+0000
2021-11-29T11:13+0000
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
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وأثار المتحور أوميكرون، الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، حالة قلق عالمية، ما أدى إلى تراجع أسواق المال يوم الجمعة وسط مخاوف من أن يؤدي ظهوره إلى تعطيل انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 التي بدأت قبل عامين.وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان أوميكرون، الذي اكتشف في العديد من دول العالم، أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة أو إذا كان يسبب مرضا أشد خطورة، وفقا لـ "رويترز".وهدأت الأسواق بعض الشيء اليوم الاثنين في حين ارتفعت أسعار عقود الأسهم الأمريكية الآجلة والنفط مع اتباع المستثمرين لنهج متوازن بدرجة أكبر وتقبلهم الانتظار لحين اتضاح أثر المتحور الجديد.وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.1 بالمئة إلى 96.326.ن بعد أن شهد أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مايو/ أيار يوم الجمعة الماضي.ووضع الدولار كملاذ آمن للقيمة يؤهله للاستفادة من حالات عدم التيقن لكنه انخفض يوم الجمعة بسبب توقعات بأن يؤثر ظهور المتحور أوميكرون على تحديد الوقت الذي ستقرر فيه البنوك المركزية الرئيسية ومنها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.وتراجع اليورو بنحو 0.4 بالمئة إلى 1.12665 دولار. وكان قد ارتفع أمام الدولار يوم الجمعة.واستقر الين الياباني وزاد بنسبة 0.2 بالمئة أمام الدولار ليسجل 113.33 ين للدولار في الساعة 08:29 بتوقيت جرينتش.وحذر المحللون من أن أسواق العملات ستشهد على الأرجح المزيد من الاضطرابات لحين معرفة المزيد من المعلومات عن المتحور الجديد.وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس إنه لن يعدل توقعاته الاقتصادية على أساس ظهور أوميكرون حتى يتضح أثره.وفيما يتعلق بالعملات المشفرة سجلت بتكوين أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع يوم الأحد قبل أن ترتفع بنحو 0.1 بالمئة إلى 57386.24 دولار في الساعة 08:37 بتوقيت غرينتش لكنها ظلت أقل بكثير من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 69000 دولار الذي سجلته في وقت سابق هذا الشهر.
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اقتصاد, سعر الدولار اليوم

الدولار يرتفع والعملات الرئيسية تتراجع بعد اضطرابات بسبب "أوميكرون"

11:13 GMT 29.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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شهد الدولار ارتفاعا في حين تراجع اليورو واستقر الين اليوم الاثنين، مع هدوء الأسواق بعد الصدمة الأولى لاكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا.
وأثار المتحور أوميكرون، الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، حالة قلق عالمية، ما أدى إلى تراجع أسواق المال يوم الجمعة وسط مخاوف من أن يؤدي ظهوره إلى تعطيل انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 التي بدأت قبل عامين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان أوميكرون، الذي اكتشف في العديد من دول العالم، أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة أو إذا كان يسبب مرضا أشد خطورة، وفقا لـ "رويترز".

وهدأت الأسواق بعض الشيء اليوم الاثنين في حين ارتفعت أسعار عقود الأسهم الأمريكية الآجلة والنفط مع اتباع المستثمرين لنهج متوازن بدرجة أكبر وتقبلهم الانتظار لحين اتضاح أثر المتحور الجديد.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.1 بالمئة إلى 96.326.ن بعد أن شهد أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مايو/ أيار يوم الجمعة الماضي.

ووضع الدولار كملاذ آمن للقيمة يؤهله للاستفادة من حالات عدم التيقن لكنه انخفض يوم الجمعة بسبب توقعات بأن يؤثر ظهور المتحور أوميكرون على تحديد الوقت الذي ستقرر فيه البنوك المركزية الرئيسية ومنها الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو بنحو 0.4 بالمئة إلى 1.12665 دولار. وكان قد ارتفع أمام الدولار يوم الجمعة.

واستقر الين الياباني وزاد بنسبة 0.2 بالمئة أمام الدولار ليسجل 113.33 ين للدولار في الساعة 08:29 بتوقيت جرينتش.

وحذر المحللون من أن أسواق العملات ستشهد على الأرجح المزيد من الاضطرابات لحين معرفة المزيد من المعلومات عن المتحور الجديد.

وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس إنه لن يعدل توقعاته الاقتصادية على أساس ظهور أوميكرون حتى يتضح أثره.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة سجلت بتكوين أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع يوم الأحد قبل أن ترتفع بنحو 0.1 بالمئة إلى 57386.24 دولار في الساعة 08:37 بتوقيت غرينتش لكنها ظلت أقل بكثير من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 69000 دولار الذي سجلته في وقت سابق هذا الشهر.
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