الرئيس اللبناني في زيارة رسمية إلى قطر

وقالت الوكالة المركزية اللبنانية إن زيارة عون إلى قطر جاءت تلبية لدعوة الأمير تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم - فيفا 2021.ومن المنتظر أن تشهد الزيارة كذلك مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، إلى جانب العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - القطرية.يذكر أن الوفد اللبناني الرسمي يضم كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق بيار رفول والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتنضم إلى الوفد في الدوحة السفيرة اللبنانية في الدوحة، فرح بري.وتشهد الزيارة كذلك مباحثات بين وزير المياه والطاقة اللبناني مع المسؤولين القطريين، حول إمكانية الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط.
بدأ الرئيس اللبناني، ميشال عون، زيارة رسمية إلى قطر، صباح اليوم الاثنين، حيث انتقل مع الوفد المرافق له للقاء الأمير تميم بن حمد الثاني في الديوان الأميري.
وقالت الوكالة المركزية اللبنانية إن زيارة عون إلى قطر جاءت تلبية لدعوة الأمير تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم - فيفا 2021.
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة كذلك مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، إلى جانب العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - القطرية.
يذكر أن الوفد اللبناني الرسمي يضم كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق بيار رفول والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتنضم إلى الوفد في الدوحة السفيرة اللبنانية في الدوحة، فرح بري.
وتشهد الزيارة كذلك مباحثات بين وزير المياه والطاقة اللبناني مع المسؤولين القطريين، حول إمكانية الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط.