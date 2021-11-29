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https://arabic.sputniknews.com/20211129/السفارة-الإسرائيلية-في-كييف-تشكو-من-معاداة-السامية-في-الحانوكا-1053393748.html
السفارة الإسرائيلية في كييف تشكو من "معاداة السامية" في "الحانوكا"
السفارة الإسرائيلية في كييف تشكو من "معاداة السامية" في "الحانوكا"
ناشدت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا وكالات إنفاذ القانون في البلاد للمساعدة على الكشف عن ملابسات مظاهر معاداة السامية في كييف العاصمة ومدينة دنيبرو خلال... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T16:14+0000
2021-11-29T16:14+0000
عيد حانوكا
معاداة السامية
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وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، ذكرت الدائرة الصحفية لمديرية "دنيبروبتروفسك" الإقليمية للشرطة الوطنية الأوكرانية أن: "أشخاصًا مجهولين قد أسقطوا مصباحا مخصصا للحانوكا في وسط دنيبرو، وفتحت قضية بشأن هذه الحادثة".ووقعت حادثة أخرى في كييف، حيث نشر أحد مستخدمي إنستغرام مقطع فيديو لنفس المصباح في كنيس "برودسكي" في العاصمة الأوكرانية مع التعليق: "لا يمكنك النوم عندما يكون الأعداء في الجوار".وتم الإبلاغ عن حادثة ثانية على "تليغرام" من قبل الجالية اليهودية في أوكرانيا.وقالت السفارة الإسرائيلية في منشور لها على فيسبوك: "فيما يتعلق بالأحداث المزعجة المعادية للسامية التي وقعت في كييف ودنيبرو، ولكن في ضوء العلاقات الجيدة بين دولتنا والاحترام الذي توليه أوكرانيا لتقاليد جميع الشعوب التي تعيش فيها، فإن السفارة الإسرائيلية في كييف لجأت إلى وكالات إنفاذ القانون للمساعدة في تحديد الأنشطة المعادية للسامية ومنع الإضرار باحتفالات حانوكا في جميع أنحاء أوكرانيا".وبدأ احتفال اليهود هذا العام مساء يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني بعيد الحانوكا وينتهي العيد في 6 ديسمبر/ كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/هرتسوغ-يشعل-شمعة-حانوكا-ومعها-الغضب-العربي-والفلسطيني-في-الحرم-الإبراهيمي-فيديو-1053364961.html
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عيد حانوكا, معاداة السامية

السفارة الإسرائيلية في كييف تشكو من "معاداة السامية" في "الحانوكا"

16:14 GMT 29.11.2021
© AP PhotoЕврейские паломники-хасиды на контрольно-пропускном пункте Новая Гута, Беларусь
Еврейские паломники-хасиды на контрольно-пропускном пункте Новая Гута, Беларусь - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© AP Photo
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ناشدت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا وكالات إنفاذ القانون في البلاد للمساعدة على الكشف عن ملابسات مظاهر معاداة السامية في كييف العاصمة ومدينة دنيبرو خلال احتفالات عيد "الحانوكا"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للدائرة الدبلوماسية اليوم الاثنين.
وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، ذكرت الدائرة الصحفية لمديرية "دنيبروبتروفسك" الإقليمية للشرطة الوطنية الأوكرانية أن: "أشخاصًا مجهولين قد أسقطوا مصباحا مخصصا للحانوكا في وسط دنيبرو، وفتحت قضية بشأن هذه الحادثة".
ووقعت حادثة أخرى في كييف، حيث نشر أحد مستخدمي إنستغرام مقطع فيديو لنفس المصباح في كنيس "برودسكي" في العاصمة الأوكرانية مع التعليق: "لا يمكنك النوم عندما يكون الأعداء في الجوار".
وتم الإبلاغ عن حادثة ثانية على "تليغرام" من قبل الجالية اليهودية في أوكرانيا.
الحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
هرتسوغ يشعل شمعة "حانوكا" ومعها الغضب العربي والفلسطيني في الحرم الإبراهيمي... فيديو
أمس, 15:35 GMT
وقالت السفارة الإسرائيلية في منشور لها على فيسبوك: "فيما يتعلق بالأحداث المزعجة المعادية للسامية التي وقعت في كييف ودنيبرو، ولكن في ضوء العلاقات الجيدة بين دولتنا والاحترام الذي توليه أوكرانيا لتقاليد جميع الشعوب التي تعيش فيها، فإن السفارة الإسرائيلية في كييف لجأت إلى وكالات إنفاذ القانون للمساعدة في تحديد الأنشطة المعادية للسامية ومنع الإضرار باحتفالات حانوكا في جميع أنحاء أوكرانيا".
وبدأ احتفال اليهود هذا العام مساء يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني بعيد الحانوكا وينتهي العيد في 6 ديسمبر/ كانون الأول.
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