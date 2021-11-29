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السياحة العالمية تخسر تريليوني دولار في 2021
السياحة العالمية تخسر تريليوني دولار في 2021
أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن جائحة كوفيد-19 ستكلف السياحة العالمية خسائر تناهز تريليوني دولار سنة 2021. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T02:52+0000
2021-11-29T02:52+0000
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وأوضحت المنظمة الأممية، في بيان، أن "معدلات التطعيم المتفاوتة حول العالم وسلالات كوفيد-19 الجديدة، يمكن أن تؤثر على التعافي البطيء والهش أصلا".من جهته، قال الأمين العام للمنظمة، زوراب بولوليكاشفيلي، إن التطورات الأخيرة المتمثلة بفرض قيود جديدة على خلفية انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق في دول عدة خلال الأسابيع الفائتة، تُظهر أنه "وضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير".وأضاف بولوليكاشفيلي، عشية انعقاد الجمعية العامة السنوية لمنظمة التجارة العالمية، غدا الثلاثاء بمدريد، وتأتي هذه التوقعات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التي تتخذ مدريد مقرا، في وقت تكافح أوروبا زيادة في الإصابات بكوفيد-19، ويواجه العالم متحورة جديدة أطلق عليها اسم أوميكرون".وكان قطاع السياحة العالمي قد خسر بالفعل تريليوني دولار (1.78 تريليون يورو) العام الماضي، بسبب الجائحة، وفقا لمنظمة السياحة العالمية، ما يجعله أحد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الصحية.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/تصريح-غامض-من-فاوتشي-بشأن-متحور-أوميكرون-وبايدن-يتحدث-للشعب-1053376980.html
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فيروس كورونا

السياحة العالمية تخسر تريليوني دولار في 2021

02:52 GMT 29.11.2021
© AP Photo / Rafiq Maqboolامرأة تبيع البلالين على شاطئ جوهو في مومباي، الهند 24 أغسطس 2021
امرأة تبيع البلالين على شاطئ جوهو في مومباي، الهند 24 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن جائحة كوفيد-19 ستكلف السياحة العالمية خسائر تناهز تريليوني دولار سنة 2021.
وأوضحت المنظمة الأممية، في بيان، أن "معدلات التطعيم المتفاوتة حول العالم وسلالات كوفيد-19 الجديدة، يمكن أن تؤثر على التعافي البطيء والهش أصلا".
مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
تصريح غامض من فاوتشي بشأن متحور أوميكرون وبايدن يتحدث للشعب
00:11 GMT
من جهته، قال الأمين العام للمنظمة، زوراب بولوليكاشفيلي، إن التطورات الأخيرة المتمثلة بفرض قيود جديدة على خلفية انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق في دول عدة خلال الأسابيع الفائتة، تُظهر أنه "وضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير".
وأضاف بولوليكاشفيلي، عشية انعقاد الجمعية العامة السنوية لمنظمة التجارة العالمية، غدا الثلاثاء بمدريد،
إنها أزمة تاريخية في صناعة السياحة، ولكن مرة أخرى السياحة لديها القدرة على التعافي بسرعة كبيرة".
وتأتي هذه التوقعات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التي تتخذ مدريد مقرا، في وقت تكافح أوروبا زيادة في الإصابات بكوفيد-19، ويواجه العالم متحورة جديدة أطلق عليها اسم أوميكرون".
وكان قطاع السياحة العالمي قد خسر بالفعل تريليوني دولار (1.78 تريليون يورو) العام الماضي، بسبب الجائحة، وفقا لمنظمة السياحة العالمية، ما يجعله أحد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الصحية.
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