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https://arabic.sputniknews.com/20211129/السيسي-يوجه-رسالة-للمشاركين-في-معرض-إيديكس-2021-خلال-افتتاحه-له-فيديو-1053387593.html
السيسي يوجه رسالة للمشاركين في معرض "إيديكس 2021" خلال افتتاحه له... فيديو
السيسي يوجه رسالة للمشاركين في معرض "إيديكس 2021" خلال افتتاحه له... فيديو
أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، وذلك خلال ‏افتتاحه له، اليوم الاثنين.‏ 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T12:56+0000
2021-11-29T12:56+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إيديكس
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وقال لضيوف المعرض إنه "يرحب بهم ويقدم التهنئة على افتتاح هذا المعرض بحضور ضخم، ويعكس قوة كبيرة للغاية للتواجد وللتنظيم وحجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".وتابع السيسي لضيوف المعرض: "أتمنى لكم التوفيق، وإقامة طيبة فى مصر فى هذا الوقت من العام".والتقط الرئيس المصري بعدها صورة تذكارية مع رؤساء الوفود المشاركة في معرض "إيديكس 2021".وفي يوم افتتاح معرض "إيديكس 2021"، أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، في كلمة له أن "الجيش المصري سوف يظل حارسا وحاميا لهذا الوطن، محافظا على أمنه واستقراره، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".وتابع مشيرا إلى أن "مصر تسعى لامتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات، لاسيما وأن من يمتلك مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام".كما أكد وزير الدفاع المصري في كلمته أن "الشعب المصري وأبناءه من الجيش هو أعظم من تحدى المخاطر، معتصما بقوته ووحدته وساعيا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا أو بالتعاون مع الأسرة الدولية".ويتم تنظيم معرض"إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويقام في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.ويشارك في المعرض أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيديكس

السيسي يوجه رسالة للمشاركين في معرض "إيديكس 2021" خلال افتتاحه له... فيديو

12:56 GMT 29.11.2021
© REUTERS / COSTAS BALTASالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أثينا، اليونان 11 نوفمبر 2020
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أثينا، اليونان 11 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أثينا، اليونان 11 نوفمبر 2020
© REUTERS / COSTAS BALTAS
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أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، وذلك خلال ‏افتتاحه له، اليوم الاثنين.‏
وقال لضيوف المعرض إنه "يرحب بهم ويقدم التهنئة على افتتاح هذا المعرض بحضور ضخم، ويعكس قوة كبيرة للغاية للتواجد وللتنظيم وحجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض".
وتابع السيسي لضيوف المعرض: "أتمنى لكم التوفيق، وإقامة طيبة فى مصر فى هذا الوقت من العام".
والتقط الرئيس المصري بعدها صورة تذكارية مع رؤساء الوفود المشاركة في معرض "إيديكس 2021".
وفي يوم افتتاح معرض "إيديكس 2021"، أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، في كلمة له أن "الجيش المصري سوف يظل حارسا وحاميا لهذا الوطن، محافظا على أمنه واستقراره، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".
وتابع مشيرا إلى أن "مصر تسعى لامتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات، لاسيما وأن من يمتلك مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام".
كما أكد وزير الدفاع المصري في كلمته أن "الشعب المصري وأبناءه من الجيش هو أعظم من تحدى المخاطر، معتصما بقوته ووحدته وساعيا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا أو بالتعاون مع الأسرة الدولية".
ويتم تنظيم معرض"إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويقام في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
ويشارك في المعرض أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة.
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