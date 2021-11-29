تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211129/الصحة-العالمية-تنتقد-الدول-التي-تفرض-قيود-سفر-على-جنوب-أفريقيا-بسبب-متحور-أوميكرون-1053391429.html
"الصحة العالمية" تنتقد الدول التي تفرض قيود سفر على جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"
"الصحة العالمية" تنتقد الدول التي تفرض قيود سفر على جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"
انتقدت منظمة الصحة العالمية الدول التي تفرض حظر سفر على جنوب أفريقيا، بسبب ‏خروج المتحور الجديد لفيروس "كورونا" المستجد "أوميكرون" منها.‏ 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T14:56+0000
2021-11-29T14:56+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053368096_0:56:1321:799_1920x0_80_0_0_5198287d11c83aa106d658c72308bdfe.jpg
وأكدت أن مثل هذا الإجراء "يهاجم التضامن العالمي".وقال الدكتور المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسيو مويتي، في بيان رسمي له، أمس الأحد، إنه وأردف: "إن (كوفيد-19) يستغل باستمرار انقساماتنا، ولن نتخلص إلا إذا عملنا سويا للتوصل إلى حلول".وكانت العديد من الدول فرضت حظر سفر من دول في جنوب أفريقيا، وكان آخرها اليابان.وقالت جنوب أفريقيا، يوم السبت، إنها شعرت بالعقاب لأنها وجدت الضغط وتحذير العالم، بدلا من الإشادة بها.وذكرت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في نفس اليوم أنه "يجب الثناء على العلم المتميز وعدم معاقبته إن هذه الجولة الأخيرة من حظر السفر تشبه معاقبة جنوب أفريقيا على التسلسل الجيني المتقدم الخاص بها، وقدرتها على اكتشاف المتغيرات الجديدة بشكل أسرع".وقال ثيرنو بالدي، مدير الحوادث في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الاستجابة الطارئة لـ(كوفيد-19) في أفريقيا إن حظر السفر "سيثني الدول المختلفة عن مشاركة المعلومات التي قد تكون مهمة جدًا للصحة العامة العالمية" ، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.ووصفت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، المتحور الجديد "أوميكرون" بأنه "نوع مقلق" لفيروس كورونا.ويشعر العلماء بالقلق إزاء العدد الكبير من الطفرات، لكنهم لا يعرفون حتى الآن ما هي المخاطر الدقيقة التي يشكلها لكل من الأشخاص الملقحين وغير الملقحين.وتم اكتشاف متحور "أميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا، وتم الآن رصده في عدد صغير من بلدان أخرى في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/هل-يحتاج-العالم-إلى-لقاح-جديد-لمحاربة-متحور-أوميكرون؟-1053323748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053368096_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_fc5c9ab87e5922ee98b6a1b5d40d96c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

"الصحة العالمية" تنتقد الدول التي تفرض قيود سفر على جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"

14:56 GMT 29.11.2021
© REUTERS / DADO RUVICظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
تابعنا عبر
انتقدت منظمة الصحة العالمية الدول التي تفرض حظر سفر على جنوب أفريقيا، بسبب ‏خروج المتحور الجديد لفيروس "كورونا" المستجد "أوميكرون" منها.‏
وأكدت أن مثل هذا الإجراء "يهاجم التضامن العالمي".
وقال الدكتور المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسيو مويتي، في بيان رسمي له، أمس الأحد، إنه
"مع اكتشاف متغير "أوميكرون" الآن في عدة مناطق من العالم، فإن فرض حظر السفر الذي يستهدف أفريقيا يهاجم التضامن العالمي".
وأردف: "إن (كوفيد-19) يستغل باستمرار انقساماتنا، ولن نتخلص إلا إذا عملنا سويا للتوصل إلى حلول".
وكانت العديد من الدول فرضت حظر سفر من دول في جنوب أفريقيا، وكان آخرها اليابان.
وقالت جنوب أفريقيا، يوم السبت، إنها شعرت بالعقاب لأنها وجدت الضغط وتحذير العالم، بدلا من الإشادة بها.
اللقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
الشركات تستنفر... هل يحتاج العالم إلى لقاح جديد لمحاربة متحور "أوميكرون"؟
27 نوفمبر, 11:31 GMT
وذكرت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في نفس اليوم أنه "يجب الثناء على العلم المتميز وعدم معاقبته إن هذه الجولة الأخيرة من حظر السفر تشبه معاقبة جنوب أفريقيا على التسلسل الجيني المتقدم الخاص بها، وقدرتها على اكتشاف المتغيرات الجديدة بشكل أسرع".
وقال ثيرنو بالدي، مدير الحوادث في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الاستجابة الطارئة لـ(كوفيد-19) في أفريقيا إن حظر السفر "سيثني الدول المختلفة عن مشاركة المعلومات التي قد تكون مهمة جدًا للصحة العامة العالمية" ، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ووصفت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، المتحور الجديد "أوميكرون" بأنه "نوع مقلق" لفيروس كورونا.
ويشعر العلماء بالقلق إزاء العدد الكبير من الطفرات، لكنهم لا يعرفون حتى الآن ما هي المخاطر الدقيقة التي يشكلها لكل من الأشخاص الملقحين وغير الملقحين.
وتم اكتشاف متحور "أميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا، وتم الآن رصده في عدد صغير من بلدان أخرى في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي
"أوميكرون"... نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
مشاهدة
أمس, 13:43 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:22 GMTخبير: باريس ولندن تخفيان خلافاتهما وراء أزمة المهاجرين
15:19 GMTالسيسي يتفقد أول طائرة مصرية بدون طيار في "إيديكس 2021"... فيديو
15:13 GMTمركز أبحاث "غامالي" يؤكد فعالية لقاحيه "سبوتنيك-V" و"لايت" ضد متحور "أوميكرون"
15:10 GMTتونس... قرارات الرئيس بين محاربة الفساد والاتهامات بحكم الفرد
14:56 GMT"الصحة العالمية" تنتقد الدول التي تفرض قيود سفر على جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"
14:55 GMTفاوتشي: أمريكا في حالة تأهب قصوى استعدادا لمتحور "أوميكرون"
14:35 GMTخبير: عقد مؤتمر دولي بشأن لبنان يتطلب وجود ظروف دولية مواتية
14:33 GMTكريم عبد العزيز: لم نتربى على "نمبر وان"... وما زلت أعاني من أضرار "الفيل الأزرق"‏
14:33 GMTسياسي جزائري: فرنسا لم تتعود على قرارات صارمة من بلادنا تجاهها وهذا الأمر أربكها
14:23 GMTدراسة علمية تبين مدى تقاربنا مع إنسان "النياندرتال" البدائي...فيديو
14:01 GMTالأمم المتحدة: مرض الإيدز لا يتراجع بالشكل المأمول
13:48 GMTالإمارات تخفف عقوبة حيازة المخدرات
13:47 GMTمصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك": ضبط مستودع سري للأسلحة في ريف حمص
13:45 GMTخبير: ‎الحكومة‎ ‎اللبنانية‎ ‎تدرس‎ ‎مقترحا‎ ‎لتأجيل‎ ‎الانتخابات‎ ‎شهرين
13:44 GMT "روسكوسموس" تعلن موعد انطلاق سياح من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية
13:31 GMT"روسكوسموس": على روسيا إطلاق محطة فضائية إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2030
13:24 GMTالاستخبارات الأمريكية تكشف كيف عانت مع ترامب قبل دخوله البيت الأبيض
13:18 GMTإسرائيل تطالب القوى العالمية بعدم الاستسلام لـ"ابتزاز إيران النووي"
13:18 GMTحل سر اندثار حضارة صينية متقدمة "ليس لها مثيل" عاشت بالعصر الحجري... صور وفيديو
13:10 GMTدراسة أمريكية: الإفراط في تناول البيض قد يسبب الموت المبكر