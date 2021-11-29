https://arabic.sputniknews.com/20211129/الصحة-العالمية-تنتقد-الدول-التي-تفرض-قيود-سفر-على-جنوب-أفريقيا-بسبب-متحور-أوميكرون-1053391429.html

"الصحة العالمية" تنتقد الدول التي تفرض قيود سفر على جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"

"الصحة العالمية" تنتقد الدول التي تفرض قيود سفر على جنوب أفريقيا بسبب متحور "أوميكرون"

انتقدت منظمة الصحة العالمية الدول التي تفرض حظر سفر على جنوب أفريقيا، بسبب ‏خروج المتحور الجديد لفيروس "كورونا" المستجد "أوميكرون" منها.‏ 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T14:56+0000

2021-11-29T14:56+0000

2021-11-29T14:56+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

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وأكدت أن مثل هذا الإجراء "يهاجم التضامن العالمي".وقال الدكتور المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسيو مويتي، في بيان رسمي له، أمس الأحد، إنه وأردف: "إن (كوفيد-19) يستغل باستمرار انقساماتنا، ولن نتخلص إلا إذا عملنا سويا للتوصل إلى حلول".وكانت العديد من الدول فرضت حظر سفر من دول في جنوب أفريقيا، وكان آخرها اليابان.وقالت جنوب أفريقيا، يوم السبت، إنها شعرت بالعقاب لأنها وجدت الضغط وتحذير العالم، بدلا من الإشادة بها.وذكرت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في نفس اليوم أنه "يجب الثناء على العلم المتميز وعدم معاقبته إن هذه الجولة الأخيرة من حظر السفر تشبه معاقبة جنوب أفريقيا على التسلسل الجيني المتقدم الخاص بها، وقدرتها على اكتشاف المتغيرات الجديدة بشكل أسرع".وقال ثيرنو بالدي، مدير الحوادث في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الاستجابة الطارئة لـ(كوفيد-19) في أفريقيا إن حظر السفر "سيثني الدول المختلفة عن مشاركة المعلومات التي قد تكون مهمة جدًا للصحة العامة العالمية" ، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.ووصفت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، المتحور الجديد "أوميكرون" بأنه "نوع مقلق" لفيروس كورونا.ويشعر العلماء بالقلق إزاء العدد الكبير من الطفرات، لكنهم لا يعرفون حتى الآن ما هي المخاطر الدقيقة التي يشكلها لكل من الأشخاص الملقحين وغير الملقحين.وتم اكتشاف متحور "أميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا، وتم الآن رصده في عدد صغير من بلدان أخرى في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/هل-يحتاج-العالم-إلى-لقاح-جديد-لمحاربة-متحور-أوميكرون؟-1053323748.html

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا