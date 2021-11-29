القوات الجوية الروسية تستلم طائرات جديدة متسلحة بصواريخ فرط صوتية

أعلن ذلك نائب قائد القوات الجوية، الجنرال أندريه يودين، في مقال نشرته صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا"، مشيرا إلى أن وصول الأسلحة الجديدة بما فيها الصواريخ فرط الصوتية التي لا يوجد لها مثيل في باقي العالم حاليًا، سيرفع نسبة الأسلحة الحديثة إلى إجمالي أسلحة القوات الجوية الروسية إلى 89 في المائة.كما تحصل القوات الجوية الروسية على طائرات التدريب الجديدة أيضا. وأشار الجنرال يودين إلى أن 16 طائرة تدريب جديدة ستصل إلى القوات الجوية قبل نهاية العام الجاري.يجدر بالذكر أن روسيا تعد الدولة الوحيدة التي تملك الصواريخ فرط الصوتية التي دخلت الخدمة العسكرية أو أصبحت جاهزة لدخولها ومنها صواريخ "كينجال" المنطلقة من الطائرات وصواريخ "تسيركون" المنطلقة من الغواصات وسفن السطح والصواريخ ذات الرؤوس المدمرة فرط الصوتية "أفانغارد".كما بدأت روسيا تصنع مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس لقواتها المسلحة. ويجب أن تملك القوات الروسية 76 طائرة من طراز "سو-57" بحلول عام 2028.
من المقرر أن تحصل القوات الجوية الروسية في عام 2022 على أكثر من 200 قطعة سلاح وعتاد عسكري جديدة منها الطائرات المتسلحة بالصواريخ الفائقة السرعة التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.
أعلن ذلك نائب قائد القوات الجوية، الجنرال أندريه يودين، في مقال نشرته صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا"، مشيرا إلى أن وصول الأسلحة الجديدة بما فيها الصواريخ فرط الصوتية التي لا يوجد لها مثيل في باقي العالم حاليًا، سيرفع نسبة الأسلحة الحديثة إلى إجمالي أسلحة القوات الجوية الروسية إلى 89 في المائة.
كما تحصل القوات الجوية الروسية على طائرات التدريب الجديدة أيضا. وأشار الجنرال يودين إلى أن 16 طائرة تدريب جديدة ستصل إلى القوات الجوية قبل نهاية العام الجاري.
يجدر بالذكر أن روسيا تعد الدولة الوحيدة التي تملك الصواريخ فرط الصوتية التي دخلت الخدمة العسكرية أو أصبحت جاهزة لدخولها ومنها صواريخ "كينجال" المنطلقة من الطائرات وصواريخ "تسيركون" المنطلقة من الغواصات وسفن السطح والصواريخ ذات الرؤوس المدمرة فرط الصوتية "أفانغارد".
كما بدأت روسيا تصنع مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس لقواتها المسلحة. ويجب أن تملك القوات الروسية 76 طائرة من طراز "سو-57" بحلول عام 2028.