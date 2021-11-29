https://arabic.sputniknews.com/20211129/الكرملين-لا-يزال-الأمل-قائما-بشأن-لقاء-يجمع-بوتين-وبايدن-قبل-نهاية-العام-1053384609.html

الكرملين: لا يزال الأمل قائما بشأن لقاء يجمع بوتين وبايدن قبل نهاية العام

الكرملين: لا يزال الأمل قائما بشأن لقاء يجمع بوتين وبايدن قبل نهاية العام

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يزال هناك أمل في إجراء محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T11:17+0000

2021-11-29T11:17+0000

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روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي جو بايدن

بوتين

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف الذي قال: "حتى الآن لا يوجد تاريخ واضح متفق عليه. ولا توجد مثل هذه الخطط للغد، ولكن، وكما تعلمون، يمكن الاتفاق على ذلك في أي وقت".وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات المقبلة بين الرئيسين ستناقش أسعار النفط والوضع في أسواق النفط قال بيسكوف: "بالطبع هذا موضوع مهم ولا يمكن استبعاد أن يتطرق أحد الطرفين إلى هذا الموضوع، لكن حتى الآن لا توجد مجموعة محددة من الموضوعات، ولكن قبل كل شيء، سيتحدث الرئيسان عن العلاقات الثنائية".وأكد بيسكوف أن روسيا والولايات المتحدة تتفهمان ضرورة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد حتى الآن أي مواعيد محددة لعقد هكذا لقاء.

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, بوتين