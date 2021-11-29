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"النزاهة" العراقية تكشف نتائج قضية تأخر سداد رسوم جمركية بقيمة 40 مليار دينار
"النزاهة" العراقية تكشف نتائج قضية تأخر سداد رسوم جمركية بقيمة 40 مليار دينار
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن نتائج متابعتها مع الهيئة العامة للجمارك، لقضية استيفاء رسوم جمركية متأخرة بقيمة 40 مليار دينار. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T08:23+0000
2021-11-29T08:23+0000
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ونقلت "السومرية نيوز" عن دائرة الوقاية بهيئة النزاهة بيانا قالت فيه إنه "استنادا لتوجيه مكتب رئيس الوزراء بخصوص قيام الهيئة بالمتابعة مع الهيئة العامة للجمارك؛ لضمان استيفاء الرسوم من المخلصين الجمركيين الممتنعين أو المُتلكئين؛ لضمان إنفاذ القانون وتأمين استيفاء الإيرادات، قامت الهيئة بمتابعة موضوع الأموال المتأخر سدادها لسنوات عدة".وتابعت الدائرة في بيانها أن "جهود المُتابعة أثمرت عن استيفاء مبلغ مليار و970 مليون دينارٍ يمثل قيمة تسديد فروقات الرسم المترتب على تلك الشركات للمدة من الأول من سبتمبر/ أيلول 2021، وحتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، لافتة إلى أن الأموال المتأخرة المترتبة بذمة شركات التخليص الجمركي منذ عام 2013 ولغاية الآن والتي شاركت الهيئة في مُتابعتها تبلغ 40 مليار دينار".وأسهمت المتابعة من قبل الهيئتين والإجراءات الرادعة التي تم اتخاذها، في ارتفاع تسديد المبالغ المستحقة على شركات التخليص الجمركي، موضحةً قيام الهيئة العامة للجمارك بإصدار تعميم لمديرياتها؛ بإيقاف المعاملات الجمركية لـ(192) شركة ترتبت بذمتها مستحقات ماليـة متأخرة، بحسب البيان.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق الآن.
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"النزاهة" العراقية تكشف نتائج قضية تأخر سداد رسوم جمركية بقيمة 40 مليار دينار

08:23 GMT 29.11.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjani الشرطة العراقية تحتفل بتحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017
الشرطة العراقية تحتفل بتحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن نتائج متابعتها مع الهيئة العامة للجمارك، لقضية استيفاء رسوم جمركية متأخرة بقيمة 40 مليار دينار.
ونقلت "السومرية نيوز" عن دائرة الوقاية بهيئة النزاهة بيانا قالت فيه إنه "استنادا لتوجيه مكتب رئيس الوزراء بخصوص قيام الهيئة بالمتابعة مع الهيئة العامة للجمارك؛ لضمان استيفاء الرسوم من المخلصين الجمركيين الممتنعين أو المُتلكئين؛ لضمان إنفاذ القانون وتأمين استيفاء الإيرادات، قامت الهيئة بمتابعة موضوع الأموال المتأخر سدادها لسنوات عدة".
وتابعت الدائرة في بيانها أن "جهود المُتابعة أثمرت عن استيفاء مبلغ مليار و970 مليون دينارٍ يمثل قيمة تسديد فروقات الرسم المترتب على تلك الشركات للمدة من الأول من سبتمبر/ أيلول 2021، وحتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، لافتة إلى أن الأموال المتأخرة المترتبة بذمة شركات التخليص الجمركي منذ عام 2013 ولغاية الآن والتي شاركت الهيئة في مُتابعتها تبلغ 40 مليار دينار".
وأسهمت المتابعة من قبل الهيئتين والإجراءات الرادعة التي تم اتخاذها، في ارتفاع تسديد المبالغ المستحقة على شركات التخليص الجمركي، موضحةً قيام الهيئة العامة للجمارك بإصدار تعميم لمديرياتها؛ بإيقاف المعاملات الجمركية لـ(192) شركة ترتبت بذمتها مستحقات ماليـة متأخرة، بحسب البيان.
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