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https://arabic.sputniknews.com/20211129/النفط-يعوض-خسائره-ويرتفع-لأعلى-مستوى-في-أسبوع-1053377534.html
النفط يعوض خسائره ويرتفع لأعلى مستوى في أسبوع
النفط يعوض خسائره ويرتفع لأعلى مستوى في أسبوع
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في تعويض بعض الخسائر بعد انخفاضها يوم الجمعة نحو عشرة دولارات للبرميل، وذلك في الوقت الذي بحث فيه المستثمرون عن صفقات لكنهم... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T02:07+0000
2021-11-29T02:07+0000
أسعار النفط اليوم
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وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 3.05 دولار أو 4.2 في المئة إلى 75.77 دولار للبرميل بحلول الساعة (0014) بتوقيت غرينتش بعد هبوطها 9.50 دولار يوم الجمعة.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.27 دولار أو 4.8 في المئة إلى 71.42 دولار للبرميل، بعد أن هبط 10.24 دولار في الجلسة السابقة.وانهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى يوم الجمعة، أكثر من عشرة في المئة في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل/نيسان 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة مخاوف المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية،وأضاف "كل الأنظار ستركز على كيفية تأثير أوميكرون على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وتحرك أوبك + والمحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع"، وفقا لوكالة رويترز.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/أسعار-النفط-تتراجع-انتظارا-لرد-أوبك-على-إفراج-عن-الاحتياطيات-بقيادة-أمريكا-1053260571.html
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أسعار النفط اليوم

النفط يعوض خسائره ويرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

02:07 GMT 29.11.2021
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Eric Gay
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في تعويض بعض الخسائر بعد انخفاضها يوم الجمعة نحو عشرة دولارات للبرميل، وذلك في الوقت الذي بحث فيه المستثمرون عن صفقات لكنهم ظلوا حذرين مع التركيز على سلالة فيروس كورونا أوميكرون ومفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 3.05 دولار أو 4.2 في المئة إلى 75.77 دولار للبرميل بحلول الساعة (0014) بتوقيت غرينتش بعد هبوطها 9.50 دولار يوم الجمعة.
مشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
أسعار النفط تتراجع انتظارا لرد أوبك+ على إفراج عن الاحتياطيات بقيادة أمريكا
25 نوفمبر, 03:48 GMT
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.27 دولار أو 4.8 في المئة إلى 71.42 دولار للبرميل، بعد أن هبط 10.24 دولار في الجلسة السابقة.
وانهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى يوم الجمعة، أكثر من عشرة في المئة في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل/نيسان 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة مخاوف المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية،

كانت هناك عمليات شراء تصحيحية على أساس أن سوق النفط قد بلغت ذروة البيع الأسبوع الماضي، وتكهنات بأن أوبك+ قد تتخذ إجراء ضد أوميكرون، مما قد يخفض الإنتاج.

وأضاف "كل الأنظار ستركز على كيفية تأثير أوميكرون على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وتحرك أوبك + والمحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع"، وفقا لوكالة رويترز.
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