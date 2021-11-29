https://arabic.sputniknews.com/20211129/النيجر-تجري-تعديلا-يطال-6-وزارء-الداخلية-والعدل-في-المقدمة-1053394375.html

النيجر تجري تعديلا يطال 6 وزراء... الداخلية والعدل في المقدمة

النيجر تجري تعديلا يطال 6 وزراء... الداخلية والعدل في المقدمة

أجرى رئيس النيجر، محمد بازوم، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء في مقدمتهم وزيري ‏الداخلية والعدل.‏ 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T16:28+0000

2021-11-29T16:28+0000

2021-11-29T16:29+0000

النيجر

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053393608_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_c5b899f724fa43890ab543bc18babd7f.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال التلفزيون الرسمي في النيجر إن رئيس الجمهورية أجرى وفق اقتراح من رئيس الوزراء، تعديلا وزاريا على 6 وزارات، على رأسها الداخلية والعدل.وبحسب للقائمة، فقد تم تعيين حمادو أدامو سولي، على رأس وزارة الداخلية، بينما أسندت حقيبة وزارة العدل إلى إيكتا عبد اللي محمد.كما أسندت وزارة الصناعة وريادة الشباب إلى غوروزا ماجاجي سالاماتو، ووزارة التجارة إلى ألكاش الهادا.كذلك أسندت وزارة التجهيزات إلى مختار جادو سابو، ووزارة الأعمال العامة والإصلاح الإداري إلى داورا هاديزاتو.ويأتي التعديل الوزاري في الوقت الذي تشهد النيجر هجمات دامية تنفذها تنظيمات إرهابية، خاصة في المناطق النائية في الجنوب والشرق، حيث الحدود مع مالي.وقبل أقل من أسبوعين لقي 22 شخصا حتفهم، بينما وأصيب العشرات في هجوم استهدف مخيما للطوارق بمدينة باكورات غربي النيجر، بحسب ما أبلغ به مصدر محلي "سبوتنيك".وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش النيجري مقتل 40 عنصرا من الجماعات المسلحة، بعد صد هجوم على قرية بانيبانغو، قرب الحدود مع مالي.وقال بيان صدر عن الجيش النيجري إنه "تم تحييد 40 إرهابيا بعد صد هجوم من قبل دورية تابعة للقوات المسلحة النيجرية، على مقربة من الحدود المالية في المنطقة الحدودية".

https://arabic.sputniknews.com/20211022/الجيش-النيجري-يعلن-تحييد-40-مسلحا-بعد-صد-هجوما-لهم-على-قرية-حدودية-مع-مالي-1050499854.html

النيجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

النيجر, أخبار العالم الآن