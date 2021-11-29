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https://arabic.sputniknews.com/20211129/النيجر-تجري-تعديلا-يطال-6-وزارء-الداخلية-والعدل-في-المقدمة-1053394375.html
النيجر تجري تعديلا يطال 6 وزراء... الداخلية والعدل في المقدمة
النيجر تجري تعديلا يطال 6 وزراء... الداخلية والعدل في المقدمة
أجرى رئيس النيجر، محمد بازوم، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء في مقدمتهم وزيري ‏الداخلية والعدل.‏ 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T16:28+0000
2021-11-29T16:29+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال التلفزيون الرسمي في النيجر إن رئيس الجمهورية أجرى وفق اقتراح من رئيس الوزراء، تعديلا وزاريا على 6 وزارات، على رأسها الداخلية والعدل.وبحسب للقائمة، فقد تم تعيين حمادو أدامو سولي، على رأس وزارة الداخلية، بينما أسندت حقيبة وزارة العدل إلى إيكتا عبد اللي محمد.كما أسندت وزارة الصناعة وريادة الشباب إلى غوروزا ماجاجي سالاماتو، ووزارة التجارة إلى ألكاش الهادا.كذلك أسندت وزارة التجهيزات إلى مختار جادو سابو، ووزارة الأعمال العامة والإصلاح الإداري إلى داورا هاديزاتو.ويأتي التعديل الوزاري في الوقت الذي تشهد النيجر هجمات دامية تنفذها تنظيمات إرهابية، خاصة في المناطق النائية في الجنوب والشرق، حيث الحدود مع مالي.وقبل أقل من أسبوعين لقي 22 شخصا حتفهم، بينما وأصيب العشرات في هجوم استهدف مخيما للطوارق بمدينة باكورات غربي النيجر، بحسب ما أبلغ به مصدر محلي "سبوتنيك".وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش النيجري مقتل 40 عنصرا من الجماعات المسلحة، بعد صد هجوم على قرية بانيبانغو، قرب الحدود مع مالي.وقال بيان صدر عن الجيش النيجري إنه "تم تحييد 40 إرهابيا بعد صد هجوم من قبل دورية تابعة للقوات المسلحة النيجرية، على مقربة من الحدود المالية في المنطقة الحدودية".
https://arabic.sputniknews.com/20211022/الجيش-النيجري-يعلن-تحييد-40-مسلحا-بعد-صد-هجوما-لهم-على-قرية-حدودية-مع-مالي-1050499854.html
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النيجر تجري تعديلا يطال 6 وزراء... الداخلية والعدل في المقدمة

16:28 GMT 29.11.2021 (تم التحديث: 16:29 GMT 29.11.2021)
© AFP 2021 / YVES HERMANرئيس النيجر، محمد بازوم
رئيس النيجر، محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / YVES HERMAN
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أجرى رئيس النيجر، محمد بازوم، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء في مقدمتهم وزيري ‏الداخلية والعدل.‏
القاهرة - سبوتنيك. وقال التلفزيون الرسمي في النيجر إن رئيس الجمهورية أجرى وفق اقتراح من رئيس الوزراء، تعديلا وزاريا على 6 وزارات، على رأسها الداخلية والعدل.
وبحسب للقائمة، فقد تم تعيين حمادو أدامو سولي، على رأس وزارة الداخلية، بينما أسندت حقيبة وزارة العدل إلى إيكتا عبد اللي محمد.
كما أسندت وزارة الصناعة وريادة الشباب إلى غوروزا ماجاجي سالاماتو، ووزارة التجارة إلى ألكاش الهادا.
كذلك أسندت وزارة التجهيزات إلى مختار جادو سابو، ووزارة الأعمال العامة والإصلاح الإداري إلى داورا هاديزاتو.
ويأتي التعديل الوزاري في الوقت الذي تشهد النيجر هجمات دامية تنفذها تنظيمات إرهابية، خاصة في المناطق النائية في الجنوب والشرق، حيث الحدود مع مالي.
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2021
الجيش النيجري يعلن تحييد 40 مسلحا بعد صد هجوم لهم على قرية حدودية مع مالي
22 أكتوبر, 04:56 GMT
وقبل أقل من أسبوعين لقي 22 شخصا حتفهم، بينما وأصيب العشرات في هجوم استهدف مخيما للطوارق بمدينة باكورات غربي النيجر، بحسب ما أبلغ به مصدر محلي "سبوتنيك".
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش النيجري مقتل 40 عنصرا من الجماعات المسلحة، بعد صد هجوم على قرية بانيبانغو، قرب الحدود مع مالي.
وقال بيان صدر عن الجيش النيجري إنه "تم تحييد 40 إرهابيا بعد صد هجوم من قبل دورية تابعة للقوات المسلحة النيجرية، على مقربة من الحدود المالية في المنطقة الحدودية".
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