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اليابان تدرس تشديد الرقابة على حدودها مع موجة انتشار أوميكرون
اليابان تدرس تشديد الرقابة على حدودها مع موجة انتشار أوميكرون
قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستنظر في زيادة التدابير لتشديد الرقابة على حدودها مع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون... 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T01:35+0000
2021-11-29T01:35+0000
فيروس كورونا
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وصرح كيشيدا للصحفيين، "إننا نتخذ إجراءات ولدينا إحساس قوي بالأزمة".وأشار إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من تسع دول من بينها جنوب أفريقيا حتى يوم الأحد.وأكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور. وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.هذا وبدأت بعض الدول في إعلان إصابات بالمتحور الجديد، فيما أغلقت بلدان أخرى حدودها في وجه القادمين من الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون".
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فيروس كورونا

اليابان تدرس تشديد الرقابة على حدودها مع موجة انتشار أوميكرون

01:35 GMT 29.11.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoonوزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا
وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستنظر في زيادة التدابير لتشديد الرقابة على حدودها مع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في جميع أنحاء العالم.
وصرح كيشيدا للصحفيين، "إننا نتخذ إجراءات ولدينا إحساس قوي بالأزمة".
وأشار إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من تسع دول من بينها جنوب أفريقيا حتى يوم الأحد.
ونوه رئيس الوزراء الياباني إلى أن حكومته ستعلن عن قرار بشأن تلك الأزمة في الوقت المناسب.
وأكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور. وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.
هذا وبدأت بعض الدول في إعلان إصابات بالمتحور الجديد، فيما أغلقت بلدان أخرى حدودها في وجه القادمين من الدول التي ظهر بها متحور "أوميكرون".
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