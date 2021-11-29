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باقري: تركيزنا منصب على رفع العقوبات غير الشرعية والقمعية
باقري: تركيزنا منصب على رفع العقوبات غير الشرعية والقمعية
صرح كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي ‎باقري، اليوم الاثنين، أن بلاده دخلت محادثات فيينا بإرادة جدية واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير الشرعية والقمعية. 29.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-29T06:40+0000
2021-11-29T06:40+0000
العالم
محمد باقري
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال باقري للتلفزيون الإيراني: "تركيزنا منصب على رفع العقوبات وتركيبة الوفد المفاوض تدل على جدية ‎طهران على ذلك"، مضيفا "دخلت إيران محادثات فيينا بإرادة جدية واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير الشرعية والقمعية".وتابع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين: "في هذه الجولة من المحادثات، سيكون التركيز والأولوية الرئيسيان على رفع العقوبات".وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، غدا 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
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العالم, محمد باقري, إيران, الاتفاق النووي الإيراني

باقري: تركيزنا منصب على رفع العقوبات غير الشرعية والقمعية

06:40 GMT 29.11.2021
© REUTERS / Handoutمحمد باقري
محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
© REUTERS / Handout
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صرح كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي ‎باقري، اليوم الاثنين، أن بلاده دخلت محادثات فيينا بإرادة جدية واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير الشرعية والقمعية.
وقال باقري للتلفزيون الإيراني: "تركيزنا منصب على رفع العقوبات وتركيبة الوفد المفاوض تدل على جدية ‎طهران على ذلك"، مضيفا "دخلت إيران محادثات فيينا بإرادة جدية واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير الشرعية والقمعية".

وتابع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين: "في هذه الجولة من المحادثات، سيكون التركيز والأولوية الرئيسيان على رفع العقوبات".
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، غدا 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
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