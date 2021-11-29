باقري: تركيزنا منصب على رفع العقوبات غير الشرعية والقمعية

وقال باقري للتلفزيون الإيراني: "تركيزنا منصب على رفع العقوبات وتركيبة الوفد المفاوض تدل على جدية طهران على ذلك"، مضيفا "دخلت إيران محادثات فيينا بإرادة جدية واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير الشرعية والقمعية".وتابع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين: "في هذه الجولة من المحادثات، سيكون التركيز والأولوية الرئيسيان على رفع العقوبات".وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، غدا 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.
صرح كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، اليوم الاثنين، أن بلاده دخلت محادثات فيينا بإرادة جدية واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير الشرعية والقمعية.
وقال باقري للتلفزيون الإيراني: "تركيزنا منصب على رفع العقوبات وتركيبة الوفد المفاوض تدل على جدية طهران على ذلك"، مضيفا "دخلت إيران محادثات فيينا بإرادة جدية واستعدادات قوية لرفع العقوبات غير الشرعية والقمعية".
وتابع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين: "في هذه الجولة من المحادثات، سيكون التركيز والأولوية الرئيسيان على رفع العقوبات".
وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.