https://arabic.sputniknews.com/20211129/بايدن-وزوجته-يمنحان-هدايا-من-القلب-في-أول-كريسماس-لهما-داخل-البيت-الأبيض-1053385722.html

بايدن وزوجته يمنحان "هدايا من القلب" في أول كريسماس لهما داخل البيت الأبيض

بايدن وزوجته يمنحان "هدايا من القلب" في أول كريسماس لهما داخل البيت الأبيض

استقر الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن على فكرة أول ديكور لأول كريسماس لهما ‏داخل البيت الأبيض، وهي "هدايا من القلب".‏ 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T11:56+0000

2021-11-29T11:56+0000

2021-11-29T11:56+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أمريكا

الكريسماس

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ومن المقرر أن تكشف "سيدة أمريكا الأولى"، جيل بايدن، اليوم الاثنين، النقاب عن زخارف تتماشى مع فكرة الاحتفال، والتي قيل إنها مستوحاة من الأشخاص الذين التقت هي وزوجها الرئيس الأمريكي بهم أثناء سفرهما حول البلاد في العام الحالي.وكتب بايدن وزوجته في دليل عطلة البيت الأبيض التذكاري لعام 2021 إن "الأشياء التي نحملها بتقديس توحدنا وتتجاوز المسافة والوقت وحتى قيود الوباء، وهي الإيمان والأسرة والصداقة، وحب الفنون والتعلم والطبيعة، والامتنان والخدمة والمجتمع، والوحدة والسلام، هذه هي الهدايا التي تربط أوتار القلب في حياتنا معا، هذه هي هدايا من القلب"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.كما تم تزيين الجانبين الشمالي والجنوبي من البيت الأبيض بـ25 إكليلا من الزهور، بالإضافة إلى 79 ألف مصباحا يضيء أشجار عيد الميلاد.وسيتميز ديكور الكريسماس كذلك بتصميم بيت أبيض عملاق مصنوع من خبز الزنجبيل، ويشير إلى عمال الخطوط الأمامية الذين ثابروا خلال جائحة فيروس كورونا، في حين أن شجرة عيد الميلاد الرسمية، والبالغ ارتفاعها 5.5 متر، تحتفل بهدايا السلام والوحدة، حسبما قال البيت الأبيض.وذكر البيت الأبيض أن جيل بايدن دعت فصل الصف الثاني من مدرسة مالكولم الابتدائية في والدورف بولاية ماريلاند لمساعدتها في الكشف عن زخارفها لعيد الميلاد، اليوم الاثنين، كما سيكون هناك عرضا للدمى للتلاميذ.وتابع أنه قبل عرض الدمى لأطفال المدارس، ستقرأ بايدن كتابها للأطفال لعام 2012 "لا تنسوا، بارك الله قواتنا"، وتقدم ملاحظات تشكر فريق المتطوعين الذين ساهموا في وضع زينات عيد الميلاد.كما أن بايدن دعت عائلة محلية من الحرس الوطني لحضور احتفالية البيت الأبيض بالكريسماس، بغرض تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الحرس في استجابة أمريكا لفيروس كورونا، وكذلك على عائلات الأفراد العسكريين، الذين يقضون فترة الإجازات بعيدا عن أحبائهم.وسيقوم الصحفيون بجولة في البيت الأبيض المزين بديكورات الكريسماس 2020 قبل إزاحة الستار عنه رسميا.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن، احتفلا في عطلة نهاية الأسبوع بعيد الشكر في جزيرة نانتاكت في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20210213/جيل-بايدن-تزين-البيت-الأبيض-بقلوب-كبيرة-تحمل-رسائل-في-عيد-الحب-وزوجها-يلقي-دعابة-عنها-صور-1048105236.html

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الرئيس الأمريكي جو بايدن, أمريكا, الكريسماس